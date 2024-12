Bei Vodafone läuft am heutigen Tag eine zeitlich befristete Aktion an, bei der ihr euch den GigaMobil M sowie den GigaMobil Young M mit deutlich mehr Datenvolumen und gleichzeitig mit 240 Euro Willkommensrabatt sichern könnt. Ein Smartphone, egal ob Apple iPhone oder Android-Smartphone, könnt ihr euch optional dazu buchen. Natürlich könnt ihr euch den Tarif auch als SIM-only sichern.

Vodafone GigaMobil M: 200GB statt 50GB Datenvolumen + 240 Euro Rabatt

Vodafone hat eine neue Aktion eingeläutet, auf die wir euch kurz hinweisen möchtet. Falls ihr dieser Tage über einen neuen Vodafone Handytarif nachdenkt, so nehmt in jedem Fall den GigaMobil M in die nähere Auswahl. Ab sofort und zeitlich befristet bietet euch Vodafone im GigaMobil M nicht nur 50GB Datenvolumen , sondern 200GB Datenvolumen. Damit kann man schon den ein oder anderen Film streamen, im Netz surfen, Messenger-Dienste nutzen oder was auch immer.

Vodafone spendiert euch nicht nur mehr Datenvolumen, sondern räumt euch auch 24 Monate einen Rabatt in Höhe von 10 Euro ein. Unterm Strich spart ihr somit 240 Euro und der GigaMobil M kostet monatlich rein rechnerisch nicht 49,99 Euro, sondern 39,99 Euro.

Beim GigaMobil Young M für junge Leute ist es ähnlich. In diesem Tarif erhaltet ihr 200GB statt 100GB und spart ebenfalls 24 Monate lang 10 Euro. Somit werden nur 29,99 Euro statt 39,99 Euro mtl. fällig. Benötigt ihr noch das passende Smartphone? Dann könnt ihr dieses optional dazu buchen. Zur Auswahl stehen unter anderem das iPhone 16, iPhone 16 Pro sowie diverse Android-Smartphones.

>>> Hier geht es zu den Vodafone Tarifen <<<