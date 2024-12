Am heutigen Donnerstag (05. Dezember 2024) startet bei WOW ein attraktiver FLASH SALE, auf den hier euch kurz und knapp hinweisen möchten. Ihr erhaltet WOW Filme & Serien 12 Monate lang für nur 2.99 Euro pro Monat. Darüberhinaus erhaltet ihr Paramount+ 12 Monate lange geschenkt.

WOW startet FLASH SALE

Mit WOW könnt ihr jederzeit und überall unbegrenzt Serien, Filme und Live-Sport schauen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät und das passende Abo. Ihr bucht online und könnt direkt losstreamen. Es gibt verschiedene Abos, die ihr euch entweder einzeln oder in Kombination holen könnt. Da ist für Serienfans, für Filmliebhaber und für Sportbegeisterte was dabei.

Beim heute gestarteten WOW FLASH SALE steht „WOW Filme & Serien“ im Mittelpunkt. Ihr könnt euch „WOW Filme & Serien“ 12 Monate lange für nur 2,99 Euro pro Monat sichern. Darüberhinaus erhaltet ihr Paramount+ 12 Monate komplett kostenlos dazu. Für die gesamte Laufzeit von 12 Monaten fallen für WOW FILME & Serien sowie Paramount+ insgesamt nur 35,88 Euro an. Bei dem Preis kann man für dieses Streaming-Paket in unseren Augen nichts falsch machen. Falls ihr den Service nach den 12 Monaten nicht weiter nutzen möchtet, so denkt in jedem Fall rechtzeitig an die Kündigung.

-> Hier geht es zum WOW FLASH SALE