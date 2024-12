Apple nutzt den gesamten Dezember für seine Aktion „Countdown 2024“. Tag für Tag stehen im Laufe des gesamten Monats verschiedene Highlights im Fokus. Am heutigen Freitag (06. Dezember 2024) ihr euch den Fantasyfilm „Wonka“ für nur 4,99 Euro sichern.

In der Filmbeschreibung heißt es

Timothée Chalamet in der Vorgeschichte des Fantasyklassikers: Der junge Willy Wonka will das Chocolatier-Handwerk mit Magie perfektionieren – bis ihm ein Schoko-Kartell in die Quere kommt.