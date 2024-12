Mehrmals wöchentlich meldet sich Apple TV+ zu Wort, kündigt neue Serien, Filme oder Dokumentationen an, veröffentlicht Trailer und bestätigt Premierentermine für Apple Originals. Mit „Government Cheese“ hat Apple TV+ nun eine neue Comedy-Serie bestätigt und gleichzeitig den Starttermin genannt.

„Government Cheese“ startet am 16. April 2025 auf Apple TV+

Apple TV+ hat einen ersten Blick auf „Government Cheese“ mit dem mehrfachen Preisträger David Oyelowo in der Hauptrolle gewährt. Dieses fungiert auch als ausführender Produzent. Die 10-teilige Serie wird am Mittwoch, den 16. April 2025, weltweit auf Apple TV+ Premiere feiern. Zum Start stehen direkt die ersten vier Folgen zur Ansicht bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 28. Mai 20225 neue Episoden. Simone Missick, Jahi Di’Allo Winston und Evan Ellison spielen neben Oyelowo die Hauptrollen in der Serie.

„Government Cheese“ ist eine surrealistische Familienkomödie, die 1969 im San Fernando Valley spielt und die Geschichte der Chambers erzählt, einer schrulligen Familie, die hochtrabende und scheinbar unmögliche Träume verfolgt und dabei wunderbar frei von den Realitäten der Welt ist. Als Hampton Chambers (Oyelowo) aus dem Gefängnis entlassen wird, verläuft sein lang erwartetes Familientreffen nicht ganz so, wie er es geplant hatte. Während seiner Abwesenheit haben Hamptons Frau Astoria (Missick) und seine Söhne Einstein (Ellison) und Harrison (Di’Allo Winston) eine unkonventionelle Familieneinheit gebildet, und Hamptons Rückkehr stürzt ihre Welt ins Chaos.