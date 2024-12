Die Entwicklung von iOS 18.2 befindet sich definitiv auf der Zielgeraden. Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple den Release Candidate zum kommenden X.2 freigegeben und gleichzeitig die Release Notes veröffentlicht. Wir rechnen damit, dass Apple die finale Version von iOS 18.2 am kommenden Montag (09. Dezember 2024) freigibt. Dann werdet ihr auch die Möglichkeit erhalten mit natürlicher Sprache in Apple Music und Apple TV zu suchen.

iOS 18.2: Suche in natürlicher Sprache in Apple Music und Apple TV

In den Release-Notes zu iOS 18.2 heißt es unter anderem

Mithilfe der natürlichen Sprachsuche in der Apple Music- und Apple TV-App könnt ihr beschreiben, wonach ihr sucht, indem ihr beliebige Kategorien wie Genres, Stimmungen, Schauspieler, Jahrzehnte und mehr verwendet.

Dies bedeutet, dass ihr zum Beispiel in der ‌Apple TV‌-App Suchbegriffe in Alltagssprache verwenden könnt, um genau das zu finden, wonach ihr sucht. So sind beispielsweise Suchanfragen wie „Filme über Naturkatastrophen“, „Filme mit Hunden“, „lustige Filme“ etc. möglich, und ihr bekommt relevante Suchergebnisse geliefert.

Ähnlich ist es in der Apple Music App. Auch dort könnt ihr nach Genres, Stimmungen, Aktivitäten, Jahrzehnte etc. suchen. Beispiele hierfür sind unter anderem „Lieder aus dem 90er Jahren“, „traurige Lieder“, „Künstler ähnlich David Guetta“ und mehr.