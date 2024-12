Wie MacRumors berichtet, stehen die Chancen gut, dass Apple am kommenden Montag visionOS 2.2 veröffentlicht. Das Update bringt einige Verbesserungen mit sich, die das Vision Pro Headset noch flexibler und nützlicher machen sollen. Wenn ihr auf bessere Möglichkeiten zum Sportschauen oder mehr Anpassungsmöglichkeiten für den Arbeitsbereich gewartet habt, könnte das Update genau das Richtige sein.

Multiview für Sport

Die wichtigste Neuerung in visionOS 2.2 ist Multiview für Sport. Mit der Unterstützung von bis zu fünf MLS- oder MLB-Spielen auf einmal könnt ihr mehrere Spiele verfolgen, ohne ständig umschalten zu müssen. Damit wird die Vision Pro zu einer umfassenden Sportzentrale, zumindest für die Sportarten, die Apple anbietet. Zudem könnt ihr jetzt alle über SharePlay gemeinsam Sportübertragungen ansehen und in Echtzeit auf jedes Highlight reagieren.

Erweiterung des Mac Virtual Display

Mit dem Mac Virtual Display kann die Vision Pro mit einem Mac verbunden werden, wobei das Headset als Display für das Gerät dient. Der virtuelle Mac-Desktop funktioniert wie ein Standard-Desktop mit externem Display. Im Zuge von visionOS 2.2 wird die Funktion mit den neuen Darstellungsoptionen 21:9 (Wide) und 32:9 (Ultrawide) ausgestattet, was eine erhebliche Erweiterung des Arbeitsbereichs darstellt.

Darüber hinaus wurde die Audioausgabe angepasst. Wenn ihr das Mac Virtual Display nutzt, wird der Sound nicht mehr über den Mac, sondern über die Vision Pro ausgegeben.

Räumliche Fotos und Videos im Web

Räumliche Fotos und Videos können mit dem iPhone 15 Pro, Pro Max oder einem der iPhone 16 Modelle sowie mit der Vision Pro selbst aufgenommen werden. Diese Geräte sind in der Lage, Medien zu erfassen, die speziell für ein 3D-Betrachtungserlebnis für die Vision Pro entwickelt wurden. Mit visionOS 2 können sogar Standardfotos mit einem verbesserten Tiefeneffekt versehen werden.

Bisher war die Weitergabe räumlicher Inhalte etwas eingeschränkt. Nutzer können die 3D-Aufnahmen über Nachrichten, E-Mail oder AirDrop versenden oder sie in der Dateien-App speichern. Eine weitergehende Freigabe, wie z. B. das Präsentieren dieser Aufnahmen auf Webseiten, war noch nicht nahtlos möglich. Mit visionOS 2.2 soll es nun auch möglich sein, in räumliche Fotos und Videos, die in Webseiten eingebettet sind, ohne Umweg einzutauchen.

Es wird erwartet, dass visionOS 2.2 am Montag, dem 9. Dezember, veröffentlicht wird.