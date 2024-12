Über das Jahr verteilt werden verschiedene Auszeichnungen für Filme, Serien und Dokumentationen vergeben. Im Januar stehen die 30. Critics Choice Association Awards an und im Vorfeld wurden nun die Nominierten bekannt gegeben. Apple hat sich berechtigte Hoffnungen auf insgesamt 12 Nominierungen machen.

Apple TV+ erhält 12 Nominierungen für die Critics Choice Awards 2025

Apple TV+ wurde mit 12 Nominierungen für acht Serien in den Fernsehkategorien der 30. Critics Choice Association Awards ausgezeichnet, darunter in der Kategorie „Beste Drama-Serie“ für Slow Horses, „Beste limitierte Serie“ für Disclaimer und Master of the Air und „Beste fremdsprachige Serie für Pachinko und Acapulco“.

Die Gewinner werden am Sonntag, den 12. Januar 2025 in Los Angeles bekannt gegeben.

Übersicht

“Slow Horses”

Best Drama Series

“Disclaimer”

Best Limited Series

Best Actress in a Limited Series or Movie Made for Television — Cate Blanchett

Best Actor in a Limited Series or Movie Made for Television — Kevin Kline

Best Supporting Actress in a Limited Series or Movie Made for Television — Leila George

“Masters of the Air”

Best Limited Series

“Pachinko”

Best Foreign Language Series

Best Supporting Actress in a Drama Series — Anna Sawai

“Acapulco”

Best Foreign Language Series

“Palm Royale”

Best Actress in a Comedy Series — Kristen Wiig

“Bad Sisters”

Best Supporting Actress in a Drama Series — Fiona Shaw

“Shrinking”