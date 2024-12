Seit mehreren Jahren arbeitet Apple an einem eigenen 5G-Chip. Im kommenden Jahr soll das hauseigene 5G-Modem in den ersten Apple Produkten debütieren. Den Anfang sollen das iPhone SE 4, iPhone 17 Air und die Einsteiger-iPads machen.

Bloomberg: Apple 5G-Chip startet nächstes Jahr

In einem aktuellen Bericht widmet sich Mark Gurman von Bloomberg dem kommenden Apple 5G-Chip. Seit mehreren Jahren geistert dieser durch die Gerüchteküche und im kommenden Jahr soll dieser endlich das Licht der Welt erblicken.

Im Frühjahr 2025 soll ein neues iPhone SE 4, ein neues iPad Air und ein neues Einsteiger-iPad auf den Markt kommen. Im September wird unter anderem mit der Ankündigung mit der Vorstellung des iPhone 17 Air gerechnet. Diese genannten Modelle soll den Apple 5G-Chip erhalten.

In dem detaillierten Bericht über Apples Modem-Entwicklung gibt Gurman zu Protokoll, dass der Chip theoretische 5G-Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 4 Gbit/s erreichen wird, was langsamer wäre als die Qualcomm-Modems in aktuellen iPhones. Die realen Datengeschwindigkeiten sind jedoch ohnehin viel langsamer, sodass dies möglicherweise kein Problem darstellt. Wie bereits gemunkelt, sagte Gurman, dass Apples erstes 5G-Modem den ultraschnellen 5G-Standard namens mmWave nicht unterstützen wird, er erwartet jedoch, dass der Chip die Dual-SIM- und Dual-Standby-Funktionalität weiterhin unterstützt.

2026 soll die zweiten Generation des Apple 5G-Chip bei der iPhone 18 Reihe und 2027 bei den iPad Pro Modellen debütieren. Dieser 5G-Chip soll besser mit den Qualcomm-Chips mithalten können, schnellere Geschwindigkeiten bieten und mmWave unterstützen. Im Jahr 2027 soll dann bereits die dritte Generation des Apple 5G-Chips auf den Markt kommen.