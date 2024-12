Apple kann in Brasilien aufatmen, und das in großem Stil. So hat ein brasilianisches Bundesgericht eine kartellrechtliche Entscheidung aufgehoben, die Apple dazu verpflichtet hätte, innerhalb von 20 Tagen Zahlungssysteme von Drittanbietern im App Store und alternative App Marktplätze zuzulassen.

Erfolg für Apple in Brasilien

Die Geschichte begann mit einer Beschwerde von MercadoLibre, einer großen lateinamerikanischen E-Commerce-Plattform. Die brasilianische Wettbewerbsbehörde Cade verlangte anschließend, dass Apple seine Beschränkungen für alternative Zahlungsmethoden im App Store aufhebt und es den Entwicklern erlaubt, diese Optionen direkt an die Nutzer weiterzugeben. Zudem sollte Apple dazu gezwungen werden, Sideloading auf iOS zuzulassen. Sollte Apple der Aufforderung nicht innerhalb von 20 Tagen nachkommen, drohte eine Geldstrafe von umgerechnet rund 40.000 Euro pro Tag, berichtet 9to5Mac.

Richter Eduardo Santos da Rocha Penteado vom 14. Bundeszivilgericht war jedoch mit Cades Entscheidung nicht einverstanden und bezeichnete sie als „unverhältnismäßig und unnötig“. Er wies darauf hin, dass die Umsetzung dieser Änderungen die gesamte Geschäftsstruktur von Apple grundlegend verändern könnte.

Datenschutz, Sicherheit und Komplexität

Mit dem Urteil regierte der Richter auf Apples Argumentation. So legte das Unternehmen gegen die ursprüngliche Entscheidung von Cade rasch Berufung ein und argumentierte, die geforderten Änderungen seien zu komplex, um sie innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens umsetzen zu können. Apple hat seine Position immer wieder verteidigt, indem das Unternehmen betonte, dass die Zulassung von Zahlungssystemen und App Stores von Drittanbietern den Datenschutz und die Sicherheit der Nutzer beeinträchtigen könnte.

Wenn Cade erfolgreich gewesen wäre, hätte Apple in Brasilien ähnliche Änderungen vornehmen müssen, wie man es in der Europäischen Union bereits Anfang des Jahres vorgenommen hat, z. B. die Zulassung von App Marktplätzen als Alternative zum App Store. Es ist jedoch zu erwarten, dass Cade gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen wird, und Apple könnte letztendlich immer noch verpflichtet werden, seine App Store Politik in Brasilien zu ändern.