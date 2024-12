Es hat sich sicherlich schon herumgesprochen, dass Apple den gesamten Dezember für die Aktion „Apple Countdown“ nutzt. Tag für Tag steht ein neuer Film zum Vorzugspreis im Mittelpunkt. Heute könnt ihr euch „WO DIE LÜGE HINFÄLLT“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2024: „WO DIE LÜGE HINFÄLLT“ nur 4,99 Euro

Apple hat es sich in den letzten Jahren zur Tradition gemacht, den gesamten Dezember über einen Blockbuster zum stark reduzierten Preis in den Fokus zu rücken. Am heutigen Tag haben sich die Verantwortlichen für die Komödie „WO DIE LÜGE HINFÄLLT“ entschieden. Für den Kauffilm braucht ihr nur heute 4,99 Euro zu bezahlen.

In der Filmbeschreibung heißt es

In der Komödie WO DIE LÜGE HINFÄLLT wirken Bea (SYDNEY SWEENEY) und Ben (GLEN POWELL) wie das perfekte Paar. Aber nach einem tollen ersten Date geschieht etwas, das ihre glühende Anziehungskraft zu Eis erstarren lässt. Bei einer Hochzeit in Australien treffen sie unerwartet wieder aufeinander. Dort tun sie, was jeder reife Erwachsene tun würde – sie geben vor, ein Paar zu sein.

Die Komödie lief dieses Jahr im Kino, der Film dauert 1 Stunde 43 Minuten. In den Hauptrollen sind Sydney Sweeney, Glen Powell und Alexandra Shipp zu sehen.