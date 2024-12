Severance gehört definitiv zu den besten Serien auf Apple TV+. Nachdem die erste Staffel bereits ein voller Erfolg für die Video-Streaming-Plattform war, steht nun die zweite Staffel an. Nachdem wir bereits zwei Teaser zu Gesicht bekommen haben, steht nun der offizieller Teaser bereit.

Severance: Trailer zur 2. Staffel ist da

Apple TV+ hat auf der Thunder Stage bei CCXP24 in São Paulo, Brasilien, den Trailer zur mit Spannung erwarteten zweiten Staffel von „Severance“ enthüllt. Dan Erickson, Schöpfer, Autor und ausführender Produzent der zweiten Staffel, Adam Scott, Star und ausführender Produzent, sowie die Stars Britt Lower und Tramell Tillman haben sich Tausenden von Fans angeschlossen, um einen exklusiven Vorgeschmack auf das zu geben, was die Innies und Outies von Lumon Industries erwartet.

Die 10-teilige zweite Staffel von „Severance“ startet am 17. Januar 2025. Anschließend folgen Zimmerfreitags bis zum 21. März 2025 neue Episoden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In „Severance“ leitet Mark Scout (Scott) ein Team bei Lumon Industries, dessen Mitarbeiter sich einem Abfindungsverfahren unterzogen haben, das ihre Erinnerungen zwischen ihrem Arbeits- und Privatleben chirurgisch trennt. Dieses gewagte Experiment in Sachen „Work-Life-Balance“ wird in Frage gestellt, als Mark sich im Zentrum eines sich entwirrenden Mysteriums wiederfindet, das ihn dazu zwingt, sich mit der wahren Natur seiner Arbeit auseinanderzusetzen … und seiner selbst. In Staffel zwei erfahren Mark und seine Freunde die schlimmen Folgen, wenn sie mit der Abfindungsbarriere spielen, was sie noch tiefer ins Elend führt.