Seit längerem heißt es, dass Apple im kommenden Jahr ein deutlich dünneres iPhone-Modell neben dem iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max auf den Markt bringen. Dieses sogenannte iPhone 17 Air soll dabei rund 2mm dünner als das aktuelle iPhone 16 Pro sein.

iPhone 17 Air soll 2mm dünner als das iPhone 16 Pro sein

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple an einem iPhone 17 Air arbeitet, welches rund 2mm dünner als das iPhone 16 Pro sein soll. Das iPhone 16 Pro ist 8,25mm dick. Sollten die Informationen der Wahrheit entsprechen und das iPhone 17 Air tatsächlich 2mm dünner sein, so würde dies in etwas 6,25mm messen. Damit wäre das iPhone 17 Air das bisher dünnste iPhone. Diesen Rekord hält aktuell noch das iPhone 6 mit seinen 6,9mm. Seitdem ist die Dicke der jeweiligen iPhone-Modell kontinuierlich angestiegen und leistungsfähigere Kamerasysteme und stärkere Akkus zu verbauen.

Weiter heißt es, dass Apple dem iPhone 17 Air einen selbst entwickelten 5G-Chip verpasst. Dieser Chip soll soll kleiner als die Pendants von Qualcomm sein. Laut Apple-Insider hat sich Apple darauf konzentriert, den Chip stärker mit anderen von Apple entwickelten Komponenten zu integrieren, um Platz im „iPhone“ zu sparen. Diese Platzeinsparung habe es ermöglicht, das „iPhone 17“ Air zu entwickeln, ohne dabei Abstriche bei der Akkulaufzeit, der Kamera oder der Displayqualität zu machen.

Beim iPhone 17 Air soll Apple auf ein 6,6 Zoll OLED-Display, Face ID, eine Single-Kamera auf der Rückseite und den A19-Chip setzen. Mit der Ankündigung der iPhone 17 Familie wird im September 2025 gerechnet.