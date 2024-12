Die Apple Vision Pro hat zweifelsohne ihre Stärken, Spiele gehören derzeit jedoch nicht dazu. Das liegt nicht an der Leistungsfähigkeit des Mixed-Reality-Headsets, sondern eher an den Eingabemöglichkeiten. Zwar funktioniert die Hand- und Augen-Erkennung sehr gut, doch für komplexere Spiele benötigt man immer noch spezielle Controller, die beispielsweise Sony für sein PlayStation VR2 Headset anbietet. Und genau diese „Sense-Controller“ (und womöglich weitere Eingabegeräte) soll Apple bald für die Vision Pro unterstützen – zumindest, wenn es nach Bloombergs Mark Gurman geht.

PlayStation VR2 Sense-Controller mit der Vision Pro nutzen

Mark Gurman wagt in seinem neuesten „Power On“ Newsletter wieder einen Blick in die Zukunft und verrät bei der Gelegenheit, dass Apple plant, bald VR-Game-Controller von Drittanbietern mit der Vision Pro zu unterstützen. Dabei hat sich das Unternehmen anscheinend an Sony gewandt, um eine Kompatibilität mit dem Sense-Controller der PlayStation VR2 zu ermöglichen.

Die Vision Pro unterstützt zwar bereits PS5- und Xbox-Controller – diese wurden jedoch nicht mit Blick auf die virtuelle Realität entwickelt. Ihnen fehlen die sogenannten sechs Freiheitsgrade (six degrees of freedom – 6DOF). Also in diesem Fall die Bewegungsabtastung im dreidimensionalen Raum, was für ein echtes VR-Erlebnis entscheidend ist. Die VR2 Sense-Controller von Sony hingegen wurden speziell für diesen Zweck entwickelt. Sonys Controller bieten zudem Funktionen wie Fingerberührungserkennung, haptisches Feedback und adaptive Trigger, um die Interaktion in virtuellen Welten zu verbessern. Diese Partnerschaft ist nicht zwangsläufig nur für Gamer gedacht. Gurman meint, dass die Controller auch bei Produktivitätsaufgaben in visionOS zum Einsatz kommen könnten.

Im Moment werden die VR2-Controller von Sony mit dem PlayStation VR2-Headset gebündelt und sind nicht als eigenständiges Zubehör erhältlich. Das wird sich ändern müssen. Wenn diese Zusammenarbeit zustande kommt, werden die Controller von Sony separat verkauft, wahrscheinlich über die Apple Stores.

Wann wir mit einer Umsetzung des Gerüchts rechnen können, verrät Gurman nicht. Er merkt an, dass die Ankündigung bereits einmal verschoben wurde. Obwohl die Zusammenarbeit angeblich schon seit Monaten geplant ist, wurde noch kein offizieller Zeitplan festgelegt. Preisangaben werden ebenfalls noch nicht verraten, angesichts des Premium-Charakters beider Marken werden sie wahrscheinlich nicht billig sein.