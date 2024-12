Apple hat es sich zur Gewohnheit gemacht, Tag für Tag im Dezember einen Film zum Sonderpreis in den Mittelpunkt zu rücken. Am heutigen Tag haben sich die Verantwortlichen für „The Zone of Interest“ entschieden. Das Drama könnt ihr nur heute für 4,99 Euro kaufen.

Apple Countdown 2024: „The Zone of Interest“ nur 4,99 Euro

In der Kurzbeschreibung heißt es

Oscargekröntes Drama mit Sandra Hüller und Christian Friedel: Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß und seine Familie führen am Rande des Vernichtungslagers ein Leben im Wohlstand.

Das Drama lief 2024 in den Kino und dauert 1 Stunde 44 Minuten. In den Hauptrollen sind Christian Friedel, Sandra Hüller und Medusa Knopf zu sehen.