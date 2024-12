Apple ist in vielen Ländern rund um den Erdball aktiv, allerdings gibt es auch noch zahlreiche Länder, in denen das Unternehmen keine eigenen Retail Stores und keinen eigenen Online Store betreibt. Dies gilt aktuell auch noch für Saudi-Arabien, wird sich allerdings im nächsten und übernächsten Jahr ändern.

Apple kündigt Retail Stores für Saudi-Arabien an

Apple hat Pläne zur Expansion in Saudi-Arabien bekannt gegeben. Im Sommer 2025 wird der Hersteller seinen Online Store in dem genannten Königreich eröffnen. Der Online-Store wird Kunden in ganz Saudi-Arabien neue Möglichkeiten bieten, die gesamte Produktpalette von Apple zu erwerben, und erstmals den Service und Support direkt von Apple auf Arabisch in Anspruch zu nehmen.

Ab dem Jahr 2026 wird Apple mit der Eröffnung des ersten von mehreren Flagship-Stores in Saudi-Arabien beginnen. Diese Einzelhandelsgeschäfte bieten Kunden im Land noch mehr Möglichkeiten, mit Apple Mitarbeitern in Kontakt zu treten und Produkte und Dienstleistungen zu finden. Im Rahmen dieser Expansion befindet sich Apple in der Anfangsphase der Planung eines ikonischen Einzelhandelsgeschäfts in Diriyah, einem UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Expansion des Einzelhandelsgeschäfts baut auf den bestehenden Apple Investitionen und Aktivitäten in Saudi-Arabien auf. Dazu gehört die erste Apple Developer Academy der Region, die 2021 in Zusammenarbeit mit der Regierung des Königreichs Saudi-Arabien, der Tuwaiq Academy und der Princess Nourah bint Abdulrahman University in Riad eröffnet wurde.