Apple hat in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen große Fortschritte gemacht. Dabei legte das Unternehmen vor allem Wert auf seine Gesundheits- und Fitnessprojekte, die mit der Apple Watch einen beeindruckenden Erfolgsweg eingeschlagen haben. Kürzlich hat der YouTuber Nikias Molina ein Interview mit Apples Gesundheits-Chefin Sumbul Desai geführt. In dem Gespräch widmete sie sich den Erfolgen der Apple Watch und zeigte, dass die Arbeit des Unternehmens über Schrittzähler und Herzfrequenzmesser hinausgeht.

Das Gesundheitszentrum am Handgelenk

Im Jahr 2017 hat Apple Dr. Sumbul Desai von der Stanford-Universität angeheuert, um Apples Gesundheitsbemühungen seither zu leiten. In den letzten Jahren war Dr. Desai diejenige, die neue Gesundheitsfunktionen der Apple Watch wie den Blutsauerstoff- und Körpertemperatursensor auf großen Veranstaltungen vorstellte. Als Gesundheits-Chefin bei Apple leitet sie mittlerweile mehrere Gesundheitsinitiativen des Unternehmens, darunter die klinische Produktentwicklung und medizinische Forschungspartnerschaften.

Die Apple Watch ist für ihre Fähigkeit bekannt, körperliche Aktivität und Gesundheitsdaten aufzuzeichnen, dabei wird die Rolle der Smartwatch als lebensrettendes Gerät immer größer. Desai berichtete in dem Interview von einigen bemerkenswerten Ereignissen, in denen die Apple Watch eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Personen gespielt hat, darunter ein Fall, in dem das Gerät dabei half, einen Schilddrüsenschock bei einer schwangeren Frau rechtzeitig zu erkennen.

Die Apple Watch ist für viele Menschen auf der ganzen Welt zu einem Gesundheitszentrum geworden, da das Gerät Funktionen wie Herzfrequenzmessung, EKG und Oximeter bietet. Wie Desai erklärt, ist Apple in der Lage, das Leben eines jeden Einzelnen zu stärken, indem das Unternehmen den Nutzern zeigt, wie sich ihre eigenen Gesundheitsdaten auf ihr Leben auswirken.

Proaktive Gesundheitsüberwachung

Vorbeugung ist ein Schwerpunkt von Apples Gesundheitsinitiativen. Desai erläuterte Funktionen wie die Erkennung von Schlafapnoe und die erweiterte Vitalüberwachung. Diese Tools zielen darauf ab, Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen, sodass die Nutzer mögliche Probleme rechtzeitig angehen können. Hierfür misst die Apple Watch beispielsweise wichtige Gesundheitsdaten während des Schlafs: Herzfrequenz, Atemfrequenz, Handgelenkstemperatur, Schlafdauer und Blutsauerstoff. Dabei bietet die Vitals-App den Nutzern die Möglichkeit, wichtige Gesundheitskennzahlen schnell zu erhalten.

Apples Vision für die Gesundheit geht über die Datenerfassung hinaus. Desai erläuterte, wie Funktionen wie Fotos und Erinnerungen das geistige Wohlbefinden fördern, indem sie Dankbarkeit und Freude fördern. Diese Perspektive erweitert die Definition von Wellness und betont, dass es nicht nur um das Erreichen von Fitnesszielen geht, sondern auch um die Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität.

Der „Apple Ring“

In den vergangenen Jahren sind uns bereits mehrere Patente über den Weg gelaufen, die darauf hindeuten, dass sich Apple mit einem smarten Ring beschäftigt. Der Ring könnte eine günstige Alternative zur Apple Watch sein und sich an Nutzer richten, die lieber eine herkömmliche Armbanduhr tragen möchten und gleichzeitig Gesundheits- und Fitnessdaten erheben möchten.

Während Desai zwar keine neuen Produkte bestätigte, wird in dem Interview die Möglichkeit eines Apple Smart Rings angesprochen. Ihre Antwort, dass Apple seine Kunden „erfreuen und überraschen“ möchte, deutet zumindest darauf hin, dass das Unternehmen noch über die Apple Watch hinaus planen könnte.

Das komplette Interview gibt es bei YouTube und als Podcast.