In den letzten Monaten haben wir des Öfteren gelesen, dass Apple an einem MacBook Pro mit OLED-Display arbeitet. Nun konkretisiert das Marktforschungsunternehmen Omdia den Wechsel auf die OLED-Technologie und stellt einen Release für das Jahr 2026 oder 2027 in Aussicht – und das ist noch nicht alles. Das Update könnte auch das Ende der Notch, wie wir sie kennen, bedeuten.

Apple bereitet MacBook Pro mit OLED-Display vor

Seit der Überarbeitung des MacBook Pro im Jahr 2021 hat Apple auf Mini-LED-Displays gesetzt. Diese Displays bieten eine hohe Helligkeit und einen starken Kontrast, aber die OLED-Technologie verspricht weitere Fortschritte.

Das OLED-Upgrade verspricht unter anderem eine gesteigerte Helligkeit, ein höheres Kontrastverhältnis mit tieferen Schwarztönen und eine verbesserte Energieeffizienz für eine längere Akkulaufzeit. Die Umstellung auf OLED würde auch dazu beitragen, dass Apple ein dünneres Design für das MacBook Pro umsetzen kann.

Laut der von Omdia skizzierten Roadmap plant Apple die Einführung von OLED MacBook Pros in 14 und 16 Zoll Varianten im Jahr 2026 oder 2027. Die Technologie, die hinter diesen Displays steckt, ähnelt den Hybrid-OLED-Panels, die bereits im iPad Pro zum Einsatz kommen.

Die Roadmap zeigt auch, dass die 2026/2027 erscheinende Revision des MacBook Pro von einer Notch zu einem Lochausschnitt (Hole Punch) wechseln wird. Beim Hole Punch handelt es sich um eine Aussparung im Display, in der die Frontkamera Platz findet. Ähnlich wie bei der Notch handelt es sich hierbei um eine Lösung, bei der möglichst viel Displayfläche gewonnen werden soll. Mit dem kleinen „Kameraloch“ würde sich die nutzbare Fläche des MacBook Pro Displays weiter erhöhen. Wie MacRumors anmerkt, würde dies auch verhindern, dass die Notch die Menüleiste in macOS abschneidet, wie es derzeit der Fall ist.

Bis dahin wird das MacBook Pro voraussichtlich keine größeren Änderungen erfahren. Natürlich wird es nächstes Jahr die M5, M5 Pro und M5 Max Upgrades geben, aber bis zur Umstellung auf OLED-Displays wird kein neues Design erwartet.