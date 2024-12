In der Gerüchteküche ist ein OLED iPad mini mittlerweile ein Dauergast. Betrachtet man die Entwicklung von Apples Displaytechnologie, ist es keine große Überraschung, dass die OLED-Technologie auf weitere iPads ausgeweitet wird, nur über den Zeitpunkt sind sich die Experten noch nicht einig. Nun meldet sich das Marktforschungsunternehmen Omdia (via MacRumors) zu Wort und stellt ein „iPad mini mit OLED-Display“ für das Jahr 2026 oder 2027 in Aussicht.

OLED-Upgrades bei Apple

Das iPad mini ist aktuell mit einem LC-Display ausgestattet. LCD ist nicht schlecht – damit läuft das mini schon seit Jahren erfolgreich. Aber OLED hat einige entscheidende Vorteile, die für ein neues iPad mini einen großen Sprung nach vorn bedeuten würden.

Mit OLED werden tiefere Schwarztöne erzielt, was einen höheren Kontrast und ein lebendigeres Seherlebnis bedeutet. OLED bietet außerdem eine bessere Energieeffizienz, was sich in einer längeren Akkulaufzeit niederschlagen könnte – ein Vorteil, der immer willkommen ist, vor allem, wenn man sein iPad mini gerne mit auf Reisen nimmt, ohne ständig nach einer Steckdose suchen zu müssen.

Omdia hat sich die aktuelle Marktsituation genauer angeschaut und wagt eine Prognose für die Einführung der OLED-Technologie für neue Geräte bei Apple, allen voran das iPad mini: