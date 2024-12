Offenbar will Apple sein Engagement im Smart-Home-Bereich ausbauen, und der HomePod wird ein Kernstück dieser Strategie sein. Das verspricht zumindest ein Bericht des koreanischen Magazins SE Daily (via MacRumors), in dem es heißt, dass Apples kommender HomePod der dritten Generation mit einem 6 bis 7 Zoll großen OLED-Display ausgestattet sein wird.

HomePod mit OLED-Display

Der neue HomePod wird laut Industrie-Quellen mit einem hochwertigen OLED-Panel ausgestattet sein, das von Tianma, einem chinesischen Display-Hersteller, geliefert wird. Damit weichen wir von früheren Gerüchten ab, wonach Apple eine LCD-Lösung verwenden würde.

Gerüchte über einen HomePod mit Display gibt es schon seit 2021. Dabei scheint Apple tatsächlich gleich mehrere verwandte Smart-Home-Produkte mit Displays in Arbeit zu haben. So hatte unter anderem Bloombergs Mark Gurman angedeutet, dass Apple derzeit mindestens zwei HomePod-Varianten mit Display entwickelt.

Das erste Modell, das den Codenamen J490 trägt, soll als Smart-Display der unteren Preisklasse positioniert werden. Es wird mit einem A18-Chip ausgestattet sein, der Apple Intelligence Funktionen ermöglicht. Das Gerät verfügt über ein Display und eine FaceTime-Kamera, mit der Videogespräche geführt werden können. Eine wichtige Funktion ist die Erkennung von Handgesten für die Bedienung aus der Ferne.

Bei dem zweiten Modell, mit dem Codenamen J595, handelt es sich um eine höherwertige Version, die mit einem Roboterarm und einem größeren Display ausgestattet sein soll. Dieses Gerät wird nach dem J490-Modell kommen und voraussichtlich über 1000 Dollar kosten. Das Gerät kann laut den aktuellen Gerüchten Kopfbewegungen eines FaceTime-Gesprächspartners nachahmen. Auch soll das Gerät eine einzelne Person in einer Menschenmenge während eines Videogesprächs präzise ausfindig machen können.

Der erste HomePod mit Display könnte Ende 2025 erscheinen, zumindest vermutet dies der Analyst Ming Chi Ku. Ursprünglich ging Kuo sogar davon aus, dass Apple dieses Jahr einen HomePod mit Display auf den Markt bringen würde. Allerdings revidierte der Analyst seine Einschätzung zunächst auf Anfang 2025 und zuletzt auf das dritte Quartal 2025. Vermutlich handelt es sich bei diesem HomePod um das erwähnte OLED-Modell, denn Kuo hatte bereits Tianma als Zulieferer vermutet.