Bei Amazon sind heute die Last Minute Angebote gestartet. Ab sofort und bis zum 22. Dezember könnt ihr euch Weihnachtsgeschenke zu attraktiven Preisen sichern. Mit einem Angebote könnt ihr sicherlich nichts falsch machen. Mit dem Aktionscode ALEXAHUE erhaltet ihr die Philips Hue White E27 LED Leuchte für nur 0,99 Euro.

Philips Hue White E27 LED Leuchte nur 0,99 Euro

Die verschiedenen smarten Produkte von Philips Hue erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Insbesondere die Philips Hue White E27 LED Leuchte verkauft sich wie „geschnitten Brot“. Normalerweise kostet diese 15,99 Euro. Aktuell könnt ihr euch diese allerdings für nur 0,99 Euro sichern.

Amazon schreibt zwar, dass das Angebot für ausgewählte Kunden von Amazon.de gilt, die den Aktionscode ALEXAHUE von Amazon erhalten haben und diesen an der Kasse eingeben. Eure Rückmeldungen haben allerdings gezeigt, dass man den Code auch verwenden kann, wenn man den Code nicht explizit von Amazon erhalten hat. Von daher können wir euch nur ermutigen den Aktionscode einzugeben und auszuprobieren, ob ihr euch die Philips Hue White E27 LED Leuchte für nur 0,99 Euro sichern könnt.

Ihr könnt die Philips Hue White E27 LED Leuchte ohne Bridge per Bluetooth oder mit Hue Bridge nutzen. Der Funktionsumfang in Kombination mit der Hue Bridge ist entsprechend höher (z.B. Automatisierungen, Nutzung von smarten Schaltern und Bewegungssensoren etc. pp). Zudem ist Philips Hue White E27 LED mit dem Amazon Echo Dot (3.Generation), Echo Plus und Echo Show (2.Generation) kompatibel, und so lässt sich die Hue LED Beleuchtung mit Sprache oder einem Klick steuern.

Laut Amazon gilt das Angebot bis zum 27.12.2024 bzw. solange der Vorrat reicht. Bei ernsthaften Interesse (bei dem Preis haben wir da keine Zweifel) solltet ihr den Deal in jedem Fall in Anspruch nehmen, bzw. ausprobieren, ob der Code bei euch funktioniert.