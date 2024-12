In regelmäßigen Abständen blicken wir auf Apple Arcade. Am heutigen Tag gibt es zwei gute Gründe sich wieder etwas näher mit der Abo-Spiele-Plattform zu beschäftigen. Mit „FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+“ und „FF IV: THE AFTER YEARS+“ stehen zwei neue Spiele bereit.

„FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+“ und „FF IV: THE AFTER YEARS+“ auf Apple Arcade gestartet

Mögt ihr die „FINAL FANTASY“-Reihe? Dann haben wir gute Nachrichten für alle Apple Arcade Abonnenten (und die, die es werden wollen). Ab sofort stehen „FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+“ und „FF IV: THE AFTER YEARS+“ auf Apple Arcade bereit.

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ von Square Enix ist mit aktualisierter Grafik, verbessertem Gameplay und Sprachausgabe bei Ereignisszenen wunderschön wiederbelebt worden. Das vierte Spiel der legendären FINAL FANTASY-Reihe ist auch der erste Teil, der das Active Time Battle-System einführt, das Gamer an diesem Franchise lieben gelernt haben.

Dazu gesellt sich „FF IV: THE AFTER YEARS+„. Als vollständiger 3D-Remake kann FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS jetzt gespielt werden wie nie zuvor. Taucht ein in die epische Fortsetzung, die fast zwei Jahrzehnte nach den Geschehnissen von FINAL FANTASY IV handelt. Klassische Charaktere kehren Seite an Seite mit neuen Helden wie Ceodore, dem Sohn von Cecil und Rosa, zurück.