Apple Music hat bekannt gegeben, dass der Musik-Service sein globales Live-Radioangebot um drei Sender erweitert. Konkret gesellen sich Apple Música Uno, Apple Music Club und Apple Music Chill zum Angebot hinzu.

Neue Radiosender: Apple Música Uno, Apple Music Club und Apple Music Chill

Apple hat heute drei neuen Radiosender auf Apple Music gestartet. Zusätzlich zu Apple Music 1, Apple Music Hits und Apple Music Country könnt ihr ab sofort Apple Música Uno, Apple Music Club und Apple Music Chill genießen.

Selbst, wenn ihr kein kostenpflichtiges Apple Music besitzt, habt ihr kostenlosen Zugriff auf die Apple Music Radiosender. Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat sich das preisgekrönte Apple Music Radio zur Heimat exklusiver Programme von weltweit führenden Musikexperten und Inhalten entwickelt. Ihr findet Interviews mit den größten Künstlern aus allen Genres bis hin zu Shows, die von den Künstlern selbst moderiert und gestaltet werden.

Apple Música Uno spricht direkt die Fülle der stilistischen Vielfalt der lateinamerikanischen Musik auf der ganzen Welt an. Der Schwerpunkt wird immer auf der Musik liegen, insbesondere auf dem, was neu, aktuell und kulturell bewegend ist – von Música Mexicana und Reggaetón bis hin zu Tropical, Latin Pop und mehr. Der lateinamerikanische Superstar Becky G ist die offizielle Moderatorin des Senders, und ihre Kollegen Rauw Alejandro und Grupo Frontera werden eigene Sondersendungen moderieren.

Apple Music Club ist ein Zuhause für alle, die Dance und elektronische Musik sowie Clubkultur lieben. Aber es geht um mehr als das. Ob in Berlin oder Brooklyn, London oder Tokio, jede Party oder Clubnacht muss irgendwann enden. Nicht so bei Apple Music Club, wo Mixe der wichtigsten und zukunftsweisendsten DJs und Dancefloors der Welt sorgfältig zu einem Set zusammengestellt werden, das rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres lebendig ist und stattfindet.

Apple Music Chill ist ein Radiosender, der sich einer Stimmung verschrieben hat. Das Programm wird ein kontinuierlicher Fluss von Chill-Highlights über alle Genres hinweg sein, durchsetzt mit achtsamen Momenten, die die Hörer:innen daran erinnern sollen, sich Zeit zu nehmen, um zur Ruhe zu kommen und sich zu sammeln. Das Ziel ist es, durch fachkundige Programmgestaltung eine Atempause zu bieten, einen Ort, an dem sich die Hörer:innen jederzeit wohlfühlen können.