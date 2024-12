Apple TV+ hat mehrere Nominierungen für die Golden Globe Awards 2025 erhalten. Dabei können sich beliebte Serien, wie z.B. Slow Horses, Disclaimer und Shrinking berechtige Hoffnung machen, dass sie einen der begehrten Awards mit nach Hause nehmen.

Apple TV+ erhält neun Nominierungen für die Golden Globe Awards 2025

In den letzten Jahren hat Apple TV+ bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Anfang nächsten Jahres könnten die nächsten Awards dazukommen.

Apple TV+ wurde mit neun Nominierungen für vier Serien für die 82. jährlichen Golden Globe Awards ausgezeichnet, darunter Nominierungen in den Topkategorien Bestes Drama für die schwarzhumorige Spionageserie „Slow Horses“ und Beste Miniserie für den gefeierten Thriller „Disclaimer“, neben Nominierungen für herausragende Leistungen für Gary Oldman und Jack Lowden in „Slow Horses“, Cate Blanchett und Kevin Kline in „Disclaimer“, Jason Segel und Harrison Ford in „Shrinking“ und Jake Gyllenhaal in „Presumed Innocent“.

Ein paar Wochen müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis die Gewinner feststellen. Dieser werden am Sonntag, den 5. Januar 2025 im Beverly Hilton in Los Angeles bekannt gegeben.

“Slow Horses”

Best Television Series — Drama

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama — Gary Oldman

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television — Jack Lowden

“Disclaimer”

Best Television Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television

Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television — Cate Blanchett

Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television — Kevin Kline

“Shrinking”

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy — Jason Segel

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television — Harrison Ford

“Presumed Innocent”

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama — Jake Gyllenhaal

Bis zum heutigen Zeitpunkt haben Apple Original-Filme, -Dokumentationen und -Serien 535 Auszeichnungen und 2.402 Nominierungen erhalten. Dazu zählen die vielfach Emmy-ausgezeichnete Komödie „Ted Lasso“ und der historische Oscar-Gewinn für den besten Film „CODA“.