Die Apple Vision Pro wurde von Popular Science zur „Innovation des Jahres 2024“ gekürt und setzte sich damit gegen einige originelle Konkurrenten wie transparente Fernsehgeräte und von künstlicher Intelligenz kreierter Käse durch. Obwohl die Vision Pro mit einigen Herausforderungen zu kämpfen hat – darunter der hohe Preis und die zurückhaltende Akzeptanz bei den Entwicklern – ist klar, dass Apple etwas Außergewöhnliches geschaffen hat, das voraussichtlich zukünftige Produkte beeinflussen wird.

Ein neuer Standard

Mixed-Reality-Headsets sind nicht neu, aber die Vision Pro zeichnet sich durch ein großes Potenzial aus, schreibt Popular Science. Dabei lobt die Publikation das Gerät in den höchsten Tönen und bezeichnet die Erfahrung als „etwas Neues, Wichtiges und ehrlich gesagt ziemlich Erstaunliches“. Das ist eine starke Bestätigung in einem Markt, in dem es bisher schwierig war, die Nutzer vom praktischen Wert von AR zu überzeugen.

Im Gegensatz zu vielen anderen AR-Geräten bietet die Vision Pro eine nahtlose Verschmelzung von physischen und digitalen Welten, mit einem Schwerpunkt auf der Benutzererfahrung. Ob immersive Spiele, kollaborative Arbeitsumgebungen oder einfach nur das Anschauen eines Films – die Vision Pro wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, neu zu definieren.

Um es nicht zu beschönigen. Es gibt Hürden: Das Headset ist kostspielig, und selbst Apple gibt zu, dass es sich noch nicht um ein Produkt für den Massenmarkt handelt. Die Entwickler sind dabei, herauszufinden, wie sie das Beste aus den Funktionen herausholen können, und die Verbraucher warten auf einen günstigeren Preis. Aber wie Popular Science hervorhebt, reicht das schiere Potenzial der Vision Pro aus, um dem Gerät den Platz an der Spitze der „50 größten Innovationen des Jahres 2024“ zu sichern.

Weitere Innovationen

Während die Vision Pro das Rampenlicht auf sich zieht, hebt Popular Science auch andere Produkte hervor, hierzu zählen unter anderem: