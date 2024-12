Eine Apple Watch Ultra 3 haben wir in diesem Jahr nicht erlebt. Vielmehr hat Apple „nur“ eine neue Farbe für die Apple Watch Ultra 2 aufgelegt. Im kommenden Jahr wird allerdings mit einer Apple Watch Ultra 3 gerechnet. Diese soll erstmals eine Satellitenkommunikation erhalten.

Apple Watch Ultra 3 soll Textnachrichten über Satellit unterstützen

Apple führte die Satellitenkommunikation für das Versenden von Nachrichten außerhalb des Mobilfunknetzes erstmals mit dem iPhone 14 ein. Die Funktion wurde ebenfalls in das iPhone 15 und iPhone 16 integriert. Die Apple Watch hat die Satellitenkonnektivität bisher noch nicht erreicht. Dies soll sich allerdings im kommenden Jahr ändern, so Bloomberg,

Die Apple Watch Ultra 3, die im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken soll, wird – genau wie das iPhone – eine Verbindung zu einem Satellitennetzwerk herstellen können, sodass Benutzer Textnachrichten über Satellit senden können, wenn das Mobilfunknetz und WLAN nicht verfügbar sind.

Als Apple die Satellitenkonnektivität erstmals eingeführt hat, war diese auf Notfall-SOS-Nachrichten beschränkt. Mit iOS 18 hat Apple das Ganze erweitert, sodass ihr auch Nachrichten versenden könnt.

Apple kooperiert bei der Satellitenkommunikation mit Globalstar Inc. Und bereits 1,5 Milliarden in das Unternehmen und die Infrastruktur investiert. Zuletzt hieß es, dass Apple 20 Prozent der Anteile von Globalstar Inc. hält.

Weiter heißt es, dass Apple bei der Apple Watch von eine Intel-Modem auf MediaTek wechseln wird. Der Wechsel könnte bedeuten, dass die Apple Watch von LTE auf 5G wechselt. Früher oder später dürfte dann auch ein eigens entwickelter Apple 5G-Chip zum Einsatz kommen.

Eine weitere Neuerung für die Apple Watch, die im kommenden Jahr eingeführt werden könnte, ist eine Blutdrucküberwachung. Die Apple Watch wird euch zukünftig bei einem zu hohen Blutdruck warnen, ohne konkrete Messergebnisse anzuzeigen. Darüberhinaus arbeitet Apple einer einer nicht-invasiven Methode zur Blutzuckermessung. Dieser Sensor soll allerdings noch ein paar Jahre benötigen bis dieser verbaut wird.