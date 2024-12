Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und wie jedes Jahr wirft Google einen Blick auf die Suchtrends, die uns in Deutschland besonders beschäftigt haben. Dieses Mal gab es eine bunte Mischung aus Sport, Politik und Promis. Für alle, die die Highlights noch einmal Revue passieren lassen wollen, gibt es hier einen Überblick.

Fußball-EM führt die Suchtrends an

Es ist keine Überraschung: Sportliche Großereignisse sind bei uns in Deutschland echte Dauerbrenner. Dieses Jahr stand die Fußball-Europameisterschaft ganz oben auf der Agenda – und damit auch an der Spitze der Suchtrends. Ob Spielpläne, Ergebnisse oder Public-Viewing-Spots, die EM hat 2024 eindeutig das Rennen gemacht.

Den zweiten Rang sichert sich die Handball-EM. Damit zeigt sich wieder einmal, wie sportbegeistert Deutschland ist. Selbst die US-Wahl schaffte es nur knapp hinter diese Top-Themen. Auch in politisch bewegten Zeiten bleibt der Sport hierzulande unschlagbar, wenn es um die Google-Charts geht.

Allgemeine Suchbegriffe

Fußball-EM Handball-EM US-Wahl Franz Beckenbauer Europäische Union Wahlergebnisse Olympia Stefan Raab Bogenschießen Paralympics Solingen Liam Payne

Politik, Protest und Parteien

Auch im Jahr 2024 gab es einige Schlagzeilen. Die US-Wahl und das Attentat von Solingen waren unter den meistgesuchten Themen. Und wenn ihr euch gefragt habt, warum das Wort „Ampel“ nur auf Platz 10 bei den Schlagzeilen landet – es könnte daran liegen, dass die Regierungskoalition erst ganz am Ende des Jahres in ihre Einzelteile zerbrochen ist. Interessant ist auch der Anstieg bei Suchanfragen zu Demonstrationen, Protesten und Parteimitgliedschaften. Letzteres verzeichnete einen Anstieg von mehr als 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Schlagzeilen

US-Wahl Solingen Bauernproteste Dubai-Schokolade Iran Bahnstreik Polarlichter Deutschland Überschwemmungen in Süddeutschland Ringelröteln Ampel

Stefan Raab überstrahlt Trump und Harris

In der Kategorie Prominente hat sich Entertainer Stefan Raab mit seinem TV-Comeback die Krone geschnappt. Ja, ihr habt richtig gelesen: Raab landete vor den US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump. Nicht schlecht für jemanden, der eigentlich als TV-Ruheständler galt. Es scheint, als hätte Raab 2024 bewiesen, dass er immer noch ein Garant für Schlagzeilen ist.

Persönlichkeiten

Stefan Raab Kamala Harris Joe Biden Donald Trump Ralf Schumacher Pietro Lombardi Cora Schumacher Toni Kroos Taylor Swift Jamal Musiala

Maxton Hall und der Hype um Serien

Deutsche und internationale Produktionen haben 2024 die Suchanfragen dominiert. Allen voran die deutsche Serie „Maxton Hall“, die offensichtlich viele von euch gefesselt hat. Dahinter landeten internationale Highlights wie „Fallout“ und „3 Body Problem“.

Serien

Maxton Hall Fallout 3 Body Problem Griselda Those About to Die In ewiger Schuld Haus aus Glas The Gentlemen Shōgun Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez

Taylor Swift auf Tour

Ein weiteres Highlight des Jahres: Taylor Swift. Das Interesse an der US-Sängerin hat 2024 ein Rekordhoch erreicht – nicht zuletzt, weil sie auf ihrer Welttournee auch bei uns in Deutschland Halt gemacht hat. Für viele war das offensichtlich ein absolutes Highlight, das auch die Suchleiste von Google bestimmte.

Künstler / Künstlerinnen

Taylor Swift Linkin Park Adele Joost Klein Emily Armstrong Mois One Direction Kamrad Lucy Diakovska Gabriel Kelly

Die Fragen des Jahres

Was wäre der Jahresrückblick ohne einen Blick auf die „Warum, Was und Wie“- Fragen? Während die Frage „Warum wurde Lindner entlassen?“ noch naheliegend ist, wird mit „Warum trägt Mbappé eine Maske?“ oder „Warum ist Cora raus?“ doch recht speziell. Natürlich schafft es die Dubai-Schokolade in die Top 10 der „Was-Fragen“, neben der (für die etwas älteren unter uns) traurigen Frage „Was ist ein Pager?“. Gut zu wissen, dass Google hier stets die Antworten liefert.

Warum-Fragen

Warum streiken die Bauern? Warum ist Cora raus? Warum wurde Lindner entlassen? Warum ist Kirschlorbeer verboten? Warum wird das Spiel Österreich – Türkei nicht übertragen? Warum trägt Mbappé eine Maske? Warum greift Iran Israel an? Warum ist Butter so teuer? Warum wurde die Niederlande beim ESC disqualifiziert? Warum spielt Lewandowski heute nicht?

Was-Fragen

Was ist ein Talahon? Was ist die Vertrauensfrage? Was ist ein Kalifat? Was ist Dubai-Schokolade? Was ist Dropshipping? Was ist eine Cauda? Was hat Kevin Kühnert? Was ist ein Pager? Was ist der Wolfsgruß? Was ist Abseits?

Wie-Fragen

Wie alt ist Stefan Raab? Wie lange geht Olympia? Wie lange gehen die Bauernproteste? Wie lange ist man Corona-positiv? Wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Wie alt ist Regina Halmich? Wie lange geht die EM? Wie funktioniert das E-Rezept? Wie alt ist Mike Tyson? Wie alt ist Thomas Müller?

Weitere Suchtrends für Deutschland und andere Länder findet ihr auf Googles Sonderseite zum Jahr 2024.