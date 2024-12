Über das Jahr verteilt, können sich Neukunden bei unterschiedlichen Händler Gratis-Monate für Apple Music sichern. In dieser Woche hat Lidl eine solche Aktion gestartet, die euch drei Gratis-Monate beschert.

Lidl schenkt euch 3 Monate Apple Music

Lidl hält für euch ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bereit. So erhaltet ihr über die Lidl Plus App die 3-Gratis-Monate. Allerdings musst ihr nicht zwingend die Lidl Plus App nutzen, um das Geschenk zu erhalten. Ihr könnt auch schlicht und einfach diesem Link folgen.

Die Aktion gilt nur für neue Abonnenten. Um drei Monate kostenlos zu erhalten, muss das Angebot auf iPhone, iPad, Mac oder einem Android-Gerät eingelöst werden. Das dreimonatige Angebot gilt vom 9. Dezember 2024 bis zum 7. Januar 2025. Andere Neuabonnenten erhalten einen Monat kostenlos. Apple Music kostet 10,99 Euro pro Monat nach Ablauf des kostenlosen Probeabos. Das Abo verlängert sich automatisch, bis es gekündigt wird.