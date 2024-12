Anfang dieses Jahres haben wir euch darüber informiert, dass Spotify Car Thing komplett einstampfen wird. Nicht nur der Vertrieb wurde vor einiger zeit gestoppt, auch das gesamte Gerät sollte seinen Dienst einstellen. Diese Zeitpunkt ist nun gekommen.

Spotify Car Thing nicht weiter funktionsfähig

Die wenigsten Nutzer werden Spotify Car Thing kennen. Bei „Car Thing“ handelte es sich um einen Musik- und Podcast-Player, den ihr in eurem Auto am Armaturenbrett befestigen konntet. Car Thing ermöglichte es Nutzern, ihre bevorzugten Audioinhalte komfortabler und schneller abzuspielen. Falls ihr bereits euer Lieblingslied oder einen Podcasts auf eurem Smartphone hört, wechselt ihr automatisch im Auto auf Car Thing und könnt dort weiterhören. Die Steuerung erfolgt per Sprache (Hotword „Hey Spotify“), per Touch bzw. per Drehrad.

Das Gerät wurde im Jahr 2021 angekündigt und kam im Jahr 2022 auf den Markt. Schon Monate später wurde der Verkauf gestoppt. Anfang diese Jahres bestätigte Spotify, dass dem Gerät komplett der Stecker gezogen werden sollte. Wie mehrere Nutzer auf X berichten, ist dieser Zeitpunkt nun gekommen. Dies passt zu dem Zeitpunkt, den Spotify selbst genannt hatte. So hieß es, dass Car Thing nach dem 09. Dezember 2024 nicht mehr funktionieren wird.

Im Display des Gerätes ist folgendes zu lesen.

Car Thing wird nicht mehr angeboten und ist nicht mehr in Betrieb. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben. Gute Reise. Weitere Informationen finden Sie unter carthing.com. Kontaktieren Sie den Kundenservice bis spätestens 14. Januar 2025, um Ihre Rückerstattungsoptionen zu besprechen.

Spotify empfiehlt Besitzern eines Car Thing das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen.