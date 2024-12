Apple TV+ hat bereits verschiedene Originals bekannt gegeben, die im kommenden Jahr debütieren werden. Nun gesellt sich ein weitere Film dazu. Apple hat nicht nur den Trailer zu „The Gorge“ veröffentlicht, sondern gleichzeitig bekannt gegeben, wann der Film auf Apple TV+ startet.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu„The Gorge“

Apple TV+ hat auf der Thunder Stage der CCXP24 in São Paulo, Brasilien, den Trailer zum kommenden Thriller „The Gorge“ mit Miles Teller, Anya Taylor-Joy und Sigourney Weaver enthüllt.

Zwei hochtrainierte Agenten (Teller und Taylor-Joy) werden in Wachtürmen auf gegenüberliegenden Seiten einer riesigen und streng geheimen Schlucht eingesetzt, um die Welt vor einem unbekannten, mysteriösen Übel zu schützen, das dort lauert. Sie schließen aus der Ferne eine Bindung zueinander, während sie versuchen, bei der Verteidigung gegen einen unsichtbaren Feind wachsam zu bleiben. Als ihnen die katastrophale Bedrohung der Menschheit offenbart wird, müssen sie in einem Test ihrer körperlichen und geistigen Stärke zusammenarbeiten, um das Geheimnis in der Schlucht zu bewahren, bevor es zu spät ist.

Der Apple Original Film„The Gorge“ wird von Scott Derrickson inszeniert und das Drehbuch stammt von Zach Dean. „The Gorge“ stammt von Skydance Media und wird von David Ellison, Dana Goldberg und Don Granger für Skydance produziert, zusammen mit Derrickson, C. Robert Cargill und Sherryl Clark für Crooked Highway sowie Adam Kolbrenner, Zach Dean und Gregory Goodman. Teller ist ausführender Produzent.