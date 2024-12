Im vergangenen Monat kündige Anker die SOLIX Solarbank 2 AC an. Ab sofort steht ein Softwareupdate bereit, welches den Funktionsumfang des Balkonkraftwerks noch einmal vergrößert und bidirektionales Laden ermöglicht.

Anker SOLIX Solarbank 2 AC: Update bringt bidirektionales Laden

Die Anker SOLIX Solarbank 2 AC bekommt ein vorweihnachtliches Softwareupdate. Anker rollt eine neue Version der Anker-App aus und über diese könnt ihr ein Firmware-Update für die Anker SOLIX Solarbank 2 AC anstoßen. Die größte Neuerung des Updates liegt in der Funktion des bidirektionalen Ladens. Dies bedeutet, dass ihr die Solarbank 2 AC über das Stromnetz zu Hause aufladen könnt, indem ihr die Schnellladefunktion (auch als manuelle Notstromfunktion bezeichnet) in der Anker-App aktivieren.

Falls ihr euch fragt, was es mit dem bidirektionalen Laden auf sich hat und wen der Hersteller mit dieser Funktion ansprechen möchte, so ist die Antwort recht simpel. In erster Linie richtet sich das bidirektionale Laden an Nutzer, die einen dynamischen Stromtarif nutzen. Hier könnt ihr den Akku aufladen, wenn der Strompreis besonders niedrig ist.

Eine kleine weitere Infos von Anker SOLIX haben wir noch für euch. Anker arbeitet weiterhin mit Hochdruck an einer offiziellen Kompatibilität der Solarbank E1600 (erste Generation aus dem Jahr 2023) mit der Solarbank 2-Serie ist. Im Laufe dieses Jahres könnte das begleitende Update noch ausgerollt werden. Hier findet ihr unseren Test zur Solarbank E1600 und hier zur Solarbank 2 Pro.