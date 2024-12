Ende letzten Monats gab Apple die die Finalisten der App Store Awards 2024 bekannt. Am heutigen Tag hat Apple die Gewinner ausgezeichnet. Insgesamt 17 Gewinner wurden für ihre Apps, Spiele und ihren kulturellen Einfluss ausgezeichnet.

App Store Awards 2024: Das sind die Gewinner

Jahr für Jahr und zum Jahresende feiert Apple die besten Apps und Spiele im App Store. Nun wurden die Gewinner 2024 bekannt gegeben. Die diesjährigen Gewinner haben Apps und Spiele entwickelt, die das Leben der Anwendern verbessern und die Kultur weltweit beeinflusst haben. Apple unterscheidet grundsätzlich zwischen Spielen und Apps und in die Unterkategorien iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro, Apple Watch und Apple TV.

Die Gewinner der App Store Awards 2024

Apps

iPhone App des Jahres: Kino von Lux Optics Inc.

Kino von Lux Optics Inc. iPad App des Jahres: Moises von Moises Systems Inc.

Moises von Moises Systems Inc. Mac App des Jahres: Adobe Lightroom von Adobe Inc.

Adobe Lightroom von Adobe Inc. Apple Vision Pro App des Jahres: What If…? An Immersive Story von Disney.

What If…? An Immersive Story von Disney. Apple Watch App des Jahres: Lumy von Raja V.

Lumy von Raja V. Apple TV App des Jahres: F1 TV von Formula One Digital Media Limited

Spiele

Gewinner in der Kategorie Kultureller Einfluss

Oko von AYES BV: Oko kombiniert Innovation und Einfachheit, um blinden oder sehbehinderten Menschen eine sichere Navigation durch die Straßen der Stadt zu ermöglichen.

EF Hello von Signum International AG: Mit der Power von KI integriert EF Hello einen systematischen Lernansatz, um Sprachlernende aller Niveaus zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und einen besseren Zugang zur Welt um sie herum zu finden.

DailyArt von Zuzanna Stanska: Indem DailyArt Anwenderaußergewöhnliche Kunstwerke aus verschiedenen Jahrhunderten und Stilrichtungen näher bringt, fördert es die intellektuelle Neugier und das Staunen.

NYT Games von The New York Times Company: NYT Games bietet einen großartigen Start in den Tag und verbindet Familien und Freundenüber Generationen hinweg täglich mit einer Vielzahl von lustigen und einfachen Spielen.

The Wreck von The Pixel Hunt: Mit filmischen Szenen und einer interaktiven Erzählung zeigt The Wreck die inneren Kämpfe des Geistes in einer Krise.

Do You Really Want to Know 2 von Gamtropy Co., Ltd.: Do You Really Want to Know 2 beleuchtet die Nuancen des Lebens mit HIV und bietet Nutzern lokale Ressourcen und Bildungsmaterialien, um Gespräche mit Familie und Freunden zu führen.