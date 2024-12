Apple nutzt den gesamten Dezember für die Aktion „Countdown 2024“. Tag für Tag könnt ihr euch einen Film zum besonders attraktiven Preis sichern. Der heutige Film richtet sich an das jüngere Publikum. Ihr erhaltet „IF: Imaginäre Freunde“ für nur 4,99 Euro.

Apple Countdown 2024: „IF: Imaginäre Freunde“ nur 4,99 Euro

Apple hat es sich zur Gewohnheit gemacht, Tag für Tag im Dezember einen Film zum Sonderpreis in den Mittelpunkt zu rücken. Nachdem in den letzten Tagen vorwiegend Filme für das ältere Publikum im Fokus standen, bietet euch Apple heute Film für Kinder und Familien an. Ihr erhaltet den Animationsfilm „IF: Imaginäre Freunde“ für nur 4,99 Euro.

In der Kurzbeschreibung heißt es

IF: Imaginäre Freunde ist eine herzerwärmende Geschichte mit Cailey Fleming, Ryan Reynolds und John Krasinski über ein Mädchen, das imaginäre Freunde sehen kann, auch IFs genannt. Sie begibt sich auf eine magische Reise, um vergessene IFs mit ihren Kindern zu verbinden, bevor sie verschwinden. IF ist ein Abenteuer für die ganze Familie, das man glauben muss, um es zu sehen – von Autor und Regisseur John Krasinski und mit den Stimmen von Rick Kavanian, Christiane Paul und Lina Larissa Strahl.

„IF: Imaginäre Freunde“ ist in diesem Jahr erschienen und dauert 1 Stunde 44 Minuten.