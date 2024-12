Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Investitionen in Großbritannien in den letzten fünf Jahren auf über 18 Milliarden Pfund gesteigert hat. Gleichzeitig hat Apple seine Engineering-Teams im Land in dieser Zeit ebenfalls verdoppelt.

Apple investierte über 18 Milliarden Dollar

Apple baut seine Investitionen in Großbritannien aus. Dies baut auf Apples langjähriger Verbindung zum Vereinigten Königreich auf, wo das Unternehmen mittlerweile 550.000 Arbeitsplätze durch direkte Beschäftigung, seine Lieferkette und die iOS-App-Wirtschaft unterstützt.

Apple betont, dasss die Apple-Ingenieure in Großbritannien – unter anderem in London und Cambridge – wichtige Arbeiten und Forschungen in einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen durch führen. Dazu gehören die Unterstützung von Schlüsseltechnologien in Apple Intelligence, wie z. B. die tiefe Integration von Siri in Apple-Produkte und Private Cloud Compute. Apple Teams in Großbritannien konzentrieren sich auch auf Kernbereiche wie die Chip-Entwicklung sowie Servicese wie Apple Music, Apple TV+ und mehr.

Thrilled to be back in London for an exciting and special week ahead! Thank you to the teams and customers at Apple Battersea for such a great visit during a busy time of year! pic.twitter.com/kxILR3IXWT — Greg Joswiak (@gregjoz) December 10, 2024

Vor über 20 Jahren wurde der erste Apple Store in Großbritannien eröffnen. Mittlerweile betreibt Apple 40 Stores im ganzen Land. Seit der Einführung des App Store im Jahr 2008 haben britische Entwickler laut Apple neun Milliarden Pfund mit dem Verkauf digitaler Waren und Dienste verdient.

There’s nothing like London during the holidays. It was great to meet with Slow Horses star, Jack Lowden, to tell him how excited we are for season 5 on Apple TV+! pic.twitter.com/soFlPbBPQf — Tim Cook (@tim_cook) December 10, 2024

Apple CEO Tim Cook und Apple Senior Vice President of Worldwide Marketing Greg „Joz“ Joswiak sind derzeit auf Besuch in Großbritannien und nehmen dort verschiedene Termine wahr. Während Joswiak ein Foto aus dem britischen Hauptquartiert veröffentlichte, zeigt sich Cook im Gespräch mit Slow Horses Schauspieler Jack Lowden.