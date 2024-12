Die Einführung von Apple Intelligence für iPhone und iPad in der EU scheint planmäßig zu verlaufen. So gab Apple heute im Rahmen der Veröffentlichung von iOS 18.2 bekannt, dass iOS 18.4 im April erscheinen und gleichzeitig den Startschuss für die KI-Funktionen in der EU geben wird.

Apple Intelligence in der EU

Mac Anwender in der EU können bereits seit macOS Sequoia 15.1 auf Apple Intelligence in Englisch (USA) zugreifen. Spannender dürfte es allerdings im April werden. Im April werden die Apple Intelligence Features für Nutzer von iPhone und iPad in der EU – und somit auch in Deutschland – eingeführt.

Nun hat Apple nochmals den EU-Start von Apple Intelligence für den April 2024 bestätigt. Die neuen Features umfassen Schreibwerkzeuge, die das Verfassen von Texten vereinfachen, Genmoji, eine innovative Form personalisierter Emojis, sowie eine deutlich verbesserte Siri. Diese versteht nicht nur Befehle besser, sondern reagiert auch schneller und genauer. Zudem sorgt die Integration von ChatGPT für eine leistungsstarke KI-Unterstützung. Apple zeigt hiermit, dass es nicht nur um Oberflächenoptimierung geht, sondern um substanziellen Mehrwert für die Nutzer.

Kommt Deutsch direkt dazu?

Bisher unterstützte Apple Intelligence nur Englisch (USA). Mit iOS 18.2 wird Apple Intelligence für lokalisiertes Englisch in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und Südafrika verfügbar sein. Apple plant, weitere Sprachen im Laufe des nächsten Jahres hinzuzufügen. Ob Deutsch jedoch direkt im April dabei ist, bleibt offen. Vermutlich werden wir uns noch ein wenig länger gedulden müssen. Wer die neuen Funktionen im April dennoch ausprobieren möchte, kann natürlich sein Gerät und Siri auf Englisch umstellen, um einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten zu bekommen.