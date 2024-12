Apple hat seine Bezahlservices in den letzten Jahren auf zahlreiche Länder ausgeweitet. Nun stehen Apple Pay und Tap to Pay in weiteren Ländern verfügbar. Apple Pay steht ab sofort in Ägypten und Uruguay zur Verfügung, während Tap to Pay in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Chile zur Verfügung steht.

Apple Pay startet in Ägypten und Uruguay

Apple Pay steht bereits in zahlreichen Ländern zur Verfügung. Nichtsdestotrotz gibt es noch ein paar weiße Flecken auf der Landkarte. Diese werden nun allerdings weniger, da Apple Pay in zwei weiteren Ländern zur Verfügung steht.

Nachdem Apple Pay vergangene Woche bereits in Uruguay gestartet ist, kann der Service ab sofort auch in Ägypten genutzt werden. Apples Website in Ägypten wurde kürzlich aktualisiert und informiert ausführlich über Apple Pay. Dabei kooperiert Apple mit der National Bank of Egypt, Banque Misr und der Commercial International Bank (CIB). Weitere Banken werden folgen.

Mit Apple Pay können iPhone- und Apple Watch-Nutzer kontaktlos vor Ort in Geschäften bezahlen. Ihr müsst lediglich eure unterstützten Kredit- und Debitkarten in der Apple Wallet-App hinterlegen. Gleichzeitig könnte ihr Apple Pay auf dem iPad und Mac nutzen, um in Apps und auf Webseiten zu bezahlen.

Tap to Pay in den VAE und Chile

Im Sommer dieses Jahres führte Apple Tap to Pay in Deutschland ein, nun startet der Service in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Chile.

Tap to Pay und ermöglicht Millionen von Händlern, das iPhone für eine reibungslose und sichere Abwicklung von kontaktlosen Zahlungen im Ladengeschäft zu nutzen. Tap to Pay auf dem iPhone macht es für Unternehmen jeder Größe einfach, Zahlungen mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und anderen digitalen Geldbörsen zu akzeptieren, indem sie nur ein iPhone und eine vom Zahlungspartner unterstützte iOS App verwenden — ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals.