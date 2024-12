Im Laufe des heutigen Abends hat Apple die finale Version von iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2 und Co. veröffentlicht. Auf eine Neuerung, die das iPhone-Update mit sich bringt, möchten wir noch einmal separat eingehen. Die Rede ist von der Möglichkeit. mit der Sprachmemos-App auf dem iPhone 16 Pro Layered Recording aufzunehmen.

Apple Sprachmemos ermöglicht jetzt Layered Recording mit iPhone 16 Pro

Apple hatte das Layered Recording in der Sprachmemos-App für das iPhone 16 Pro bereits angekündigt. Am heutigen Tag haben die Entwickler mit dem Update auf iOS 18.2 das Ganze freigeschaltet.

Sprachmemos bietet Anwendern von iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max ab sofort die Möglichkeit, eine Gesangsspur über eine bestehende Instrumentalaufnahme zu legen – ganz ohne den Einsatz von Kopfhörern. Mit iOS 18.2 kann man die ursprünglichen Kompositionen und Ideen der Instrumentalaufnahmen über den iPhone-Lautsprecher abspielen und gleichzeitig Gesang mit den neuen Mikrofonen in Studioqualität der iPhone 16 Pro- und iPhone 16 Pro Max-Modelle aufnehmen.

Mit der Power des A18 Pro Chip und unter Nutzung fortschrittlicher Verarbeitung und maschinellen Lernens zur Isolierung der Gesangsaufnahme erstellt Sprachmemos zwei separate Spuren, sodass man in professionellen Apps wie Logic Pro zusätzliche Misch- und Produktionsschritte ausführen kann. Mit Sprachmemos auf dem Mac werden Layered Recordings geräteübergreifend synchronisiert und sind auf dem Mac verfügbar, sodass sie einfach per Drag-and-Drop in eine Logic-Session gezogen werden können.

Mit Sprachmemos können Anwender eine Vielzahl von Hintergrundinstrumenten — wie Akustikgitarre oder Klavier — als erste Spur verwenden. In Logic Pro können Künstler und Produzenten auch einen Instrumentalmusik-Mix als komprimierte Audiodatei direkt an Sprachmemos senden, sodass man ganz einfach eine Gesangsspur darüber aufnehmen kann, wo und wann immer man sich gerade inspiriert fühlt.

Recordings für Sprachmemos ist auf dem iPhone 16 Pro und dem iPhone 16 Pro Max mit iOS 18.2 verfügbar. Das Teilen in Sprachmemos und das Importieren eines Layered Recordings ist in Logic Pro für Mac 11.1 mit macOS Sequoia 15.2 und Logic Pro für iPad 2.1 mit iPadOS 18.2 verfügbar.

Um das neue Feature zu demonstrieren, hat Apple direkt ein Fallbeispiel parat. Entertainer Michael Bublé, der Countrystar Carly Pearce und der Plattenproduzent Greg Wells haben sich zusammengetan, um ihren neuen Song „Maybe This Christmas“ mit Sprachmemos auf dem iPhone 16 Pro lebendig werden zu lassen. „Maybe This Christmas“ könnt ihr auf Apple Music in 3D Audio streamen. Das begleitende Behind-the-Scenes-Video haben wir euch eingebunden.