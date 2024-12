macOS Sequoia 15.2 ist da. Apple hat soeben nicht nur iOS 18.2 und iPadOS 18.2 – und damit Updates für das iPhone und das iPad veröffentlicht – sondern auch eine Aktualisierung für den Mac zur Verfügung gestellt.

Apple gibt macOS 15.2 frei

Ab sofort steht macOS 15.2 auf den Apple Servern bereit. Die Installation erfolgt direkt am Mac über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Mit nur wenigen Klicks kommt ihr dem Update somit näher.

Im Laufe der Beta-Phase wurde bereits deutlich, wohin die Reise mit macOS 15.2 geht. Apple hat sich in erster Linie auf neue „Apple Intelligence“-Funktionen konzentriert und diese implementiert. Anders als beim iPhone und iPad steht Apple Intelligence auf dem Mac auch bereits in Deutschland zur Verfügung, zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nur auf Englisch (US). Die deutsche Lokalisierung soll im April erfolgen.

Release Notes

Dieses Update enthält Verbesserungen für die App „Fotos“ und neue Optionen für die Anpassung deiner Safari-Startseite sowie weitere Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für deinen Mac.

Fotos

Das Album „Favoriten“ wird zusätzlich zu „Angepinnte Sammlungen“ in der Sammlung „Sonstige“ angezeigt.

Die Verläufe der Alben „Zuletzt angesehen“ und „Zuletzt geteilt“ können gelöscht werden.

Safari

Neue Hintergrundbilder zum Gestalten deiner Safari-Startseite sind verfügbar.

Mithilfe der HTTPS-Aktualisierung wird versucht, auf allen Websites eine sichere HTTPS-Übertragung zu verwenden.

Das Importieren und Exportieren von Verläufen, Lesezeichen und Passwörtern wurde vereinfacht.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen: