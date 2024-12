Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 18.2 und iPadOS 18.2 veröffentlicht. Damit endet nach mehreren Wochen die Beta-Phase und nicht nur registrierte Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm haben Zugriff auf die X.2 Updates, sondern alle Nutzer.

Apple veröffentlicht iOS 18.2 & iPadOS 18.2

Ab sofort steht die finale Version von iOS 18.2 und iPadOS 18.2 auf den Apple Servern bereit. Am Einfachsten erfolgt die Installation über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

Bei den Neuerungen des X.2 Updates konzentriert sich Apple in erster Linie auf neue Features für Apple Intelligence. Mit an Bord sind unter anderem Apple Image Playground, ChatGPT, Visuelle Intelligenz, Genmoji, Image Wand und mehr. Zudem wird Apple Intelligence für mehr Regionen freigeschaltet, darunter Englisch für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und das Vereinigte Königreich. Bei uns in Deutschland steht Apple Intelligence ab April 2025 auf dem iPhone und iPad zur Verfügung. Vermutlich wird Apple Intelligence mit den Updates auf iOS 18.4 und iPadOS 18.4 hierzulande freigegeben.

Neben neuen „Apple Intelligence“-Funktionen bringen iOS 18.2 und iPadOS 18.2 aber auch weitere Verbesserungen mit sich. In den Release-Notes heißt es

Kamerasteuerung (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Mit dem zweistufigen Blendenverschluss der Kamerasteuerung kannst du den Fokus und die Belichtungszeit in der App „Kamera“ sperren, indem du die Kamerasteuerung leicht drückst.

Fotos

Verbesserungen beim Ansehen von Videos, einschließlich der Möglichkeit, von Bild zu Bild zu navigieren und die automatische Wiedergabeschleife von Videos zu deaktivieren.

Verbesserungen beim Navigieren in Sammlungsansichten, einschließlich der Möglichkeit, nach rechts zu streichen, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Die Verläufe der Alben „Zuletzt angesehen“ und „Zuletzt geteilt“ können gelöscht werden.

Das Album „Favoriten“ wird zusätzlich zu „Angepinnte Sammlungen“ in der Sammlung „Sonstige“ angezeigt.

Safari

Neue Hintergrundbilder zum Gestalten deiner Safari-Startseite sind verfügbar.

Mithilfe der Optionen „Importieren“ und „Exportieren“ kannst du Browsingdaten von Safari exportieren und Browsingdaten von einer anderen App in Safari importieren.

Die HTTPS-Priorität aktualisiert URLs wann immer möglich auf HTTPS.

Die Live-Aktivität beim Laden von Dateien zeigt den Fortschritt des Downloads einer Datei in der Dynamic Island und auf deinem Home-Bildschirm.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen: