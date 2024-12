Heute ist es so weit: Apple rollt im Laufe des Tages die neuesten Betriebssystem-Updates aus. Mit dabei sind iOS 18.2, iPadOS 18.2 und macOS Sequoia 15.2. Das Highlight? Ein verstärkter Fokus auf künstliche Intelligenz, die das Nutzererlebnis auf iPhone, iPad und Mac auf ein neues Level hebt.

iOS 18.2, iPadOS 18.2 und macOS Sequoia 15.2

Mit iOS 18.2 gibt es in den USA eine Vielzahl neuer Funktionen für Apple Intelligence. Mit an Bord sind unter anderem Image Playground, Genmoji, Image Wand, ChatGPT, Visuelle Intelligenz und mehr.

Image Playground ist Apples Ansatz zur Bilderzeugung. Ihr könnt eine Beschreibung dessen eingeben, was ihr wollt, oder die integrierten Vorschläge und Konzepte nutzen, die Apple bereitstellt. Image Playground ist nicht nur eine eigenständige App, sondern auch in Nachrichten integriert, sodass man direkt in den Konversationen Bilder erstellen kann.

Mit Genmoji lassen sich personalisierte Emojis erstellen. Mit der Image Wand Funktion könnt ihr zudem Skizzen mit dem Apple Pencil in der Notizen-App verbessern lassen. Dank der Integration von ChatGPT werden Schreibwerkzeuge leistungsstärker. Zudem analysiert die visuelle Intelligenz bei Bedarf die Umgebungen und zeigt relevante Infos direkt auf dem Bildschirm – praktisch für Alltag und Reisen.

Zudem wird Apple Intelligence für mehr Regionen freigeschaltet, darunter Englisch für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und das Vereinigte Königreich. Bei uns in Deutschland steht Apple Intelligence ab April 2025 auf dem iPhone und iPad zur Verfügung. Vermutlich wird Apple Intelligence mit den Updates auf iOS 18.4 und iPadOS 18.4 hierzulande freigegeben.

Laut Apple startet der Rollout der Updates heute, bisher hat sich iOS 18.2 und Co. bei uns jedoch noch nicht gezeigt. Wir halten euch auf dem Laufenden.