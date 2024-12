Apple ist rund um die Freigabe von macOS Sequoia 15.2 am heutigen Abend ein kleiner Fehler unterlaufen. So wurde das Update für zwei bisher unveröffentlichte Macs freigegeben. So stand macOS 15.2 für den „Mac16,12“ und „Mac16,13“ zur Verfügung. Dabei handelt es sich um kommenden MacBook Air Modelle.

macOS Sequoia 15.2 bestätigt neue M4 MacBook Air

Die geleakte Software verweist auf das „MacBook Air (13 Zoll, M4, 2025)“ und das „MacBook Air (15 Zoll, M4, 2025)“, so Macrumors. Dies bestätigt, dass neue M4 MacBook Air-Modelle in der Entwicklung sind und wahrscheinlich nicht allzu weit von der Markteinführung entfernt sind.

Eine große Überraschung stellt es allerdings nicht dar, dass Apple an einem M4 MacBook Air arbeitet. Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple seiner gesamtem Mac-Familie den M4 spendiert. Zuletzt wurde kolportiert, dass das M4 MacBook Air im Frühjahr 2023 erscheint. Ein Design-Update erwarten wir bei dem Gerät ehrlicherweise nicht. Wir gehen vom einem reinen Leistungsupgrade mit M4 Chip und der ein oder anderen kleinen Verbesserung aus.