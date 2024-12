Apple hat soeben visionOS 2.2 freigegeben. Nachdem das Unternehmen den heutigen Abend genutzt hat, um mit iOS 18.2, iPadOS 18.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2, HomePod Software 18.2 und macOS 15.2 Updates für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV und HomePod bereitzustellen, geht es nun mit einer Aktualisierung für Apple Vision Pro weiter.

Apple veröffentlicht visionOS 2.2

Anfang dieses Jahres kam Apple Vision Pro mit visionOS 1.0 auf den Markt. Im Herbst erschien mit visionOS 2.0 das erste große Update und nun steht das Update auf visionOS 2.2 auf den Apple Servern bereit. Mit der Aktualisierung auf Version 2.2 hält der Hersteller mehrere nützliche Funktionen bereit, die den räumlichen Computer sinnvoll verbessern.

Ihr könnt Vision Pro als Mac Virtual Display benutzen. Nun wird das volle Potential ausgeschöpft. In visionOS 2.2 gibt es zwei neue Anzeigemodi – Wide und Ultrawide – die die einzigartigen Vorteile des Spatial Computing nutzen. Beide neuen Modi bieten eine deutliche breitere Darstellung, auf der ihr alle eure Mac-Apps ausführen können.

Eine weitere wichtige Änderung stellt sicher, dass Vision Pro macOS gestochen scharf und klar darstellt, egal welchen Anzeigemodus Sie verwenden. Bildschirmauflösung mit Mac Virtual Display ist jetzt besser als je zuvor. Das High-Res-Upgrade ist eine willkommene Abwechslung für Benutzer, denen die vorhandene Auflösung nicht ganz ausreicht. visionOS 2.2 schließt die Auflösungslücke zwischen Inhalten, die in einer nativen visionOS-App gerendert werden, und dem, was ihr in einer gespiegelten macOS-App über Mac Virtual Display findet.

Die dritte größere Änderung betrifft das Audioverhalten. Bisher wurde Audio für euren gespiegelten Mac über den Mac selbst geleitet – nicht über Vision Pro. Mit visioNOS 2.2 wird der Ton des Mac Virtual Displays über Vision Pro selbst ausgegeben. Egal, ob ihr die integrierten Lautsprecher oder AirPods verwenden, ihr könnt bei allen euren räumlichen Computeranwendungen ein einheitliches Audioerlebnis genießen.

‌‌visionOS‌‌-Updates werden direkt am Headset über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installiert. Das Vision Pro-Headset wird beim Update nicht getragen. Auf dem vorderen EyeSight-Display ist ein Fortschrittsbalken zu sehen.