Wir starten in den heutigen Donnerstag und blicken auf die „Amazon Last Minute Angebote„. Bis zum 22. Dezember könnt ihr tausende spannende Angebote entdecken. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“ Einen Tipp haben wir direkt vorab für euch. Aktuell könnt ihr euch 3 Monate Audible für insgesamt nur 2,97 Euro sichern.

-> JETZT: Audible sichern – 3 Monate nur je 0,99 Euro

Angebote des Tages

Angebot soundcore by Anker Liberty 4 NC Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, 98,5% Noise... GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG MIT BIS ZU 98,5%: Die Liberty 4 NC kabellosen Kopfhörer mit In-Ear Noise...

CLEVERE ANPASSUNG: Adaptive ANC 2.0 passt sich an deine Gehörgänge und an deine äußere Umgebung...

Angebot roborock S7 Max Ultra Saugroboter mit... Die Angebot gilt länger als die Black Friday eventdaten, genau genommen vom 18. November bis zum 2....

【Verbesserte Reinigungsleistung】 Der S7 MAX Ultra Staubsauger Roboter mit Absaugstation verfügt...

Angebot Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera mit zwei Jahren... Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Entscheide dich für einen 30-tägigen Gratiszeitraum für das Blink-Abonnement, um Videoclips in...

Angebot eufy Security eufyCam S300 3C, Überwachungskamera aussen,4K kabellose Überwachungskamera mit... 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...

LOKALE ERWEITERBARE SPEICHERUNG(1): Mit der 4K-Sicherheitskamera werden alle Daten mit hochmoderner...

Angebot Anycubic Kobra 3 Combo 3D Drucker Mehrfarbig, Druck in 4 Farben, 600mm/s hohe Geschwindigkeit,... Mehrfarbiger Druck: Drucken Sie jetzt in 4 Farben und personalisieren Sie Ihre Kreationen mit...

Intelligente Erkennung: Er unterstützt das automatische Laden und Entladen der Filamente, um ein...

Angebot Blink Videotürklingel (Video Doorbell), lange Batterielaufzeit, Gegensprechfunktion,... Gehen Sie von überall aus an die Tür – ganz einfach über Ihr Smartphone, mit 1080p-HD-Video bei...

Profitieren Sie von der langen Batterielaufzeit, benutzerdefinierten Benachrichtigungen,...

Angebot Echo Pop (Neueste Generation) | Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und... ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen Klang, der perfekt...

STEUERE DIE MUSIK MIT DEINER STIMME – Bitte Alexa einfach, Musik, Hörbücher und Podcasts von...

Angebot Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation) | Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung,... Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...

Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...

Angebot OOONO CO-Driver NO2 [NEUES Modell 2024] - Optimierter CO-Driver fürs Auto - Warnt vor Blitzern und... WARNUNG VOR BLITZERN IN GANZ EUROPA - Dank der OOONO Community und Blitzer.de, einem der größten...

AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG & LED-WARNUNGEN - Schaltet sich ein, sobald Du Dein Handy bei Dir hast und...

Angebot Der neue Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz JETZT NEU: ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...

Angebot Fire HD 10 Kids Pro-Tablet (Neueste Generation), für Kinder ab dem Grundschulalter |... SPARE BIS ZU 60 € – Du erhältst ein voll ausgestattetes Tablet (kein Spielzeug) mit einem...

KINDERSICHERUNG – Verwalte alles von der Amazon Kids-App oder einem Webbrowser aus,...

Angebot SwitchBot WLAN Smart Lock Pro mit Touchscreen-Tastatur, Türriegelschlösser, Smartes Türschloss,... Bis zu 15 Entsperrungsmethoden: Keypad Touch bietet Ihnen eine fortschrittlichen...

Verbesserte Kompatibilität: Die Aluminiumlegierung des Gehäuses bietet ein robusteres und...

Angebot Anker Powerbank, 20.000mAh tragbares Ladegerät mit integriertem USB-C-Kabel, 87W Max... 87W geteilte Leistung: Lade drei Geräte gleichzeitig mit insgesamt 87W. Ein Gerät kann dabei bis...

Blitzschnelles Aufladen per Kabel: iPhone 15 bis 57%, MacBook Air bis 50% – und die Powerbank ist...

Angebot Echo (Neueste Generation) | Mit herausragendem Klang, Smart Home-Hub und Alexa | Anthrazit PREMIUMKLANG – Echo bietet klare Höhen, dynamische Mitten und tiefe Bässe für satten,...

SPRACHSTEUERUNG FÜR IHRE UNTERHALTUNG – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Angebot EA SPORTS FC 25 Standard Edition PS5 | Deutsch Dieses Videospiel ist das erste Fußball-Videospiel der Welt; Die Standard-Edition enthält das...

EA SPORTS FC 25 hat die besten Profis, die größten Vereine und die wichtigsten Wettbewerbe aus...

Angebot Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt, smarte Steckdose mit App-Funktion,... Smart integriert: Vernetzt herkömmliche Elektrogeräte in das System von Bosch Smart Home

Kompakte Baugröße: Verwendung mehrerer Zwischenstecker nebeneinander möglich

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot eufy Security SoloCam S340, Kamera Überwachung Aussen, 360°-Überwachung, Keine Toten Winkel,... DUAL-KAMERA-KLARHEIT BIS ZU 15m: Halte jedes Ereignis in deinem Zuhause in ultra-klarer...

SOLARBETRIEBEN, EINMAL INSTALLIERT – IMMER AKTIV: Erlebe dauerhafte Sicherheit mit der...

Angebot Aqara Smart Lock U200 (mit Fingerabdruck), Matter Over Thread, Smartes Türschloss mit Apple Home... [Native Matter Support over Thread] Das Aqara Smart Türschloss U200 integriert sich nahtlos in die...

[Apple Home Key & Verschiedene Entriegelungsmethoden] Das smart lock türschloss U200 bietet eine...

Angebot Apple 2024 13" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer... SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...

MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...

Angebot Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina... MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....

PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive... VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...

INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...

Angebot Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Ring Alarm-Set - M | Alarmanlage für Haus & Wohnung mit WLAN und Sensoren |... Ideal für Wohnungen und Häuser mit bis zu 120 m² Wohnfläche, beliebig erweiterbar. Für noch...

Das Ring Alarm-Set M ist eine Alarmanlage mit WLAN für dein Haus oder deine Wohnung. Dieses...

Angebot eufy Security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...

Angebot Anker MagGo Powerbank, Ultra-schlankes 10.000mAh magnetisches Akkupack, Qi2-zertifiziert, portabel,... Power, so schlank wie nie: Mit einem Maß von gerade einmal 1,47 x 7,06 x 10,4cm setzt das schlanke...

Ultra-schnelles, kabelloses Laden mit 15W: Lade deine Geräte zu jeder Zeit mit kabelloser...

Angebot Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3... Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG aus...

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100% mehr Plaque und sogar...

Angebot Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät mini, Für iPhone 16/15/14/13/12 Serie, Galaxy, Pixel... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...

Angebot Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2" Liquid Retina... MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 14" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...

CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...

Angebot Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2" Liquid Retina... MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 16" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...

CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...

Angebot Anker Power Bank, Powerbank 20000mAh 30W mit integriertem USB-C Kabel, High-Speed portables... Power Bank mit 20.000mAh: Lade dein iPhone 15 bis zu 4 Mal oder dein Samsung S24 bis zu 3,79 Mal...

30W Zweiweg-Schnellladung: Lade deine Geräte schnell mit 30W Leistung auf und lade die Powerbank...

Angebot Fire TV Stick HD + Ring Intercom von Amazon | Mach dein Zuhause noch smarter Kombiniere Ring Intercom mit dem Fire TV Stick HD, um bequem vom Sofa aus auf deine...

Rüste deine kompatible Audio- oder Video-Gegensprechanlage mit Ring Intercom auf, um mit Personen...

Angebot soundcore P40i by Anker, Wireless Earbuds mit Noise Cancelling, Adaptive Geräuschunterdrückung,... SMARTES NOISE CANCELLING: Die soundcore P40i Earbuds mit Noise Cancelling verfügen über eine...

LANGE WIEDERGABEZEIT: Genieße 12 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Aufladung und verlängere...

Angebot Fire HD 10 Kids-Tablet (Neueste Generation), für Kinder ab dem Vorschulalter | Mit brillantem... SPARE BIS ZU 60 € – Du erhältst ein voll ausgestattetes Tablet (kein Spielzeug) mit einem...

KINDERSICHERUNG – Verwalte alles von der Amazon Kids-App oder einem Webbrowser aus,...

Angebot eufy Security SoloCam S220, Kamera Überwachung Aussen, 2K Auflösung, Überwachungskamera Aussen... Stromversorgung per Solarpanel: Nur 3 Stunden Sonnenlicht pro Tag reichen aus, um das Gerät zu...

Klarheit bei Tag und Nacht in 2K: Infrarot-LEDs und eine f/1.6-Blende sorgen für klare Nachtsicht.

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für... Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Oral-B Pro Series 3 Plus Edition Elektrische Zahnbürste, 3 Aufsteckbürsten, mit visueller 360°... Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG aus...

RUND REINIGT BESSER und verhindert Zahnprobleme, bevor Sie entstehen - GUT GETESTET von Stiftung...

UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS... 100W 4 in 1 HIGH-SPEED Laden: UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0,...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Angebot Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,... Stufenlos dimmbar: Nutzen Sie den Smart Button als Lichtschalter oder auch als abnehmbare...

Personalisierte Beleuchtung: Dimmen Sie das warmweiße Licht, um die optimale Beleuchtung für Ihr...

Angebot Philips Hue White E27 Viererpack 4x800lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge und erleben Sie...

Angebot Philips Hue White and Color Ambiance LED Gartenstrahler Lily 3er Basis-Set, dimmbar, bis zu 16... Wegeleuchte IP65 Aluminium Schwarz 24 Volt 8 Watt Kabelgebunden Elektrisch LED 600 lm 49 Watt

Farbtemperatur: 2000-6500 Farbton Weiß Farbambiente Müssen Sie in der Farbton-App verschiedene...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen 2-er Pack (1100), TESTSIEGER Stiftung Warentest... Ihr Zuhause gestalten: Als Wand- oder Deckenleuchte tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Angebot Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio.... Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...

Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...

Angebot eufy security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Die Überwachungskamera Set für draußen dient nach einem Aufladen ein...

Angebot Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C Netzteil für... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Angebot Blink Mini 2 – Überwachungskamera, smarte Plug-in-Sicherheitskamera mit HD-Nachtsicht in Farbe,... Mini 2 ist unsere smarte Plug-in-Sicherheitskamera der zweiten Generation, mit der du das Geschehen...

Interagiere mit Besuchern über die Blink-App – Profitiere von 1080p-Live-Video in HD, Nachtsicht...

Angebot Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...

Angebot ATUVOS Air Tag Smart Tracker 4er Pack, Schlüsselfinder KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

Angebot ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder KeyFinder 2er Pack, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

Angebot ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (iOS NUR,... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Angebot Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Angebot Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,... WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...

FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.

Angebot Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...

Angebot Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Dieses Paket enthält einen Mikrowechselrichter 600W, AC-Kabel 1.5M, 400W Rigid Monokristalline...

EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

Angebot UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Charger 3-Port PD Netzteil 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.