Apple hat am gestrigen Abend die Updates auf iOS 18.2, iPadOS 18.2 sowie macOS 15.2 veröffentlicht und mit diesen den nächsten Schwung an „Apple Intelligence“-Funktionen auf das iPhone, iPad und den Max gebracht. Eine der neuen Festures wird nun in einem Apple Werbespot beworben.

Apple Video: „Imagine it. Genmoji it“

Mit den jüngsten Updates bietet Apple Intelligence ab sofort Image Playground, Genmoji, leistungsstärkere Schreibwerkzeuge, nahtlose Unterstützung für ChatGPT und visuelle Intelligenz. Zudem wurde Apple Intelligence auf weitere Sprachen mit Unterstützung für lokalisiertes Englisch in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und Südafrika ausgeweitet.

Mit dem jüngsten Apple Werbespot „Imagine it. Genmoji it“ widmet sich Apple dem Thema Genmoji. Der Spot präsentiert einen speziellen Song namens „Anything You Like“ von The Dare und führt durch eine Liste reimender Genmoji-Kreationen wie Gnom, Schaum, rosa Kamm und Skelett aus Chrom, wobei jedes Genmoji so gezeigt wird, wie es im Song erwähnt wird.

Apple bewirbt Genmoji wie folgt

Durch einfaches Eintippen einer Beschreibung in der Emoji-Tastatur wird ein Genmoji angezeigt, das mehrere Optionen zur Auswahl bietet. Mit Bildern aus ihrer Fotomediathek können Anwender:innen noch mehr aus Genmoji herausholen, indem sie ein Emoji erstellen, das von Freund:innen oder Familienmitgliedern inspiriert ist. Personalisierte Genmojis können mit Accessoires wie einem Hut oder einer Sonnenbrille angepasst werden und Themen oder Aktivitäten widerspiegeln, um sie noch persönlicher und einzigartiger zu machen. Genau wie Emojis können Genmojis in Nachrichten eingefügt oder als Sticker oder Reaktion in einem Tapback geteilt werden.