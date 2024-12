Der iTunes Countdown 2024 bietet erneut die perfekte Gelegenheit, um sich auf Silvester einzustimmen. Heute gibt es den Action-Hit „The Expendables 4“ als Kauffilm für nur 4,99 Euro. Täglich gibt es neue Filme, Film-Bundles oder auch Serien zu reduzierten Preisen, was eine tolle Gelegenheit ist, die eigene digitale Film- und Serienbibliothek günstig zu erweitern.

Am heutigen 12. Dezember steht der Action-Hit „The Expendables 4“ mit Jason Statham, Megan Fox und Sylvester Stallone im Rampenlicht. Für gerade einmal 4,99 Euro könnt ihr euch den Film sichern – perfekt für einen actiongeladenen Filmabend!

„The Expendables 4“ liefert genau das, was Fans der Reihe erwarten: jede Menge Explosionen, ein hochkarätiges Star-Ensemble und eine Story, die sich nicht allzu ernst nimmt. Die Expendables, eine Gruppe von Söldnern, die als ultimatives Verteidigungs-Team bekannt sind, müssen erneut die Welt retten – natürlich mit einem Arsenal an Waffen und ausgefallenen Kampfstilen. Dieses Mal liegt der Fokus auf Lee Christmas (gespielt von Jason Statham). Mit neuen Teammitgliedern und frischen Taktiken beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Es ist ein Film, der Adrenalin pur verspricht – genau das Richtige für Action-Fans.

Hier die offizielle Beschreibung:

„Ausgerüstet mit sämtlichen Waffen, die sie in die Finger bekommen können, und den Fähigkeiten sie auch zu benutzen, sind die Expendables DAS ultimative Verteidigungs-Team – sie werden gerufen, um die Welt zu retten, wenn alle anderen Optionen vom Tisch sind. Die Söldnertruppe um Barney Ross (Sylvester Stallone) tritt nun an für einen letzten großen Auftrag, bei dem Lee Christmas (Jason Statham) Verantwortung übernehmen muss. An seiner Seite: Jede Menge neuer Teammitglieder mit ausgefallenen Kampf-Stilen und Taktiken. Der Countdown läuft heiß …“