The Information zufolge hat Apple die Pläne für einen „M4 Extreme“-Chip aufgegeben. Die Entscheidung wurde angeblich im vergangenen Sommer getroffen. Das mag sich zwar wie ein Rückschlag für High-End-Mac-Nutzer anfühlen, aber es gibt ein übergeordnetes Ziel, nämlich Apples ehrgeizige KI-Zukunft.

Was hätte der M4 Extreme sein können?

Der eingestellte Chip wird in dem Bericht nicht namentlich konkretisiert, doch ausgehend von der Beschreibung liegt es nahe, dass es den noch nicht angekündigten M4 Extreme erwischt hat. Gerüchten zufolge sollte der M4 Extreme ein leistungsstarker Chip werden, der für Apples High-End Mac Pro bestimmt war. Hätte Apple ihn zum Leben erweckt, wären die Spezifikationen laut der Gerüchteküche atemberaubend gewesen: eine CPU mit bis zu 64 Kernen und eine GPU mit 160 Kernen.

Warum hat Apple also auf die Bremse getreten? Es geht hier um Prioritäten. Der Tech-Gigant beschloss, seinen Schwerpunkt – und sein Ingenieurstalent – auf die Entwicklung eines KI-Serverchips zu verlagern. Damit trägt der Konzern der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologien Rechnung, einem Bereich, in dem sich Apple bisher im Vergleich zu Konkurrenten wie NVIDIA und Google relativ ruhig verhalten hat.

Der Extreme-Chip ist also vorerst vom Tisch – aber er sollte nicht für immer abgeschrieben werden. Apple hat angeblich schon früher Interesse an dieser Art von Hochleistungs-Chip gezeigt. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass ein neuer Extreme-Chip in der M5-Serie oder später eine Chance erhält. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass ein M4 Ultra in den neuen Mac Studio und Mac Pro Modellen Spitzenleistungen erbringen wird.