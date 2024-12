Apple TV+ erweitert sein Angebot. Dieses Mal kündigte der Video-Streaming-Dienst allerdings keine neue Serie, sondern einen neuen Film namens “All of You” an. In den Hauptrollen sind Brett Goldstein und Imogen Poots zu sehen.

“All of You”: Apple TV+ kündigt neuen Film an

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass es sein Filmangebot um „All of You“ erweitern wird. Bei “All of You” handelt es sich um ein humorvolles und herzzerreißendes romantisches Drama. In der Hauptrolle ist Emmy-Preisträgers Brett Goldstein („Ted Lasso“, „Shrinking“) zu sehen. Dieser hat gleichzeitig das Drehbuch geschrieben. Ebenfalls am Drehbuch mitgewirkt hat Emmy-Preisträger William Bridges („Black Mirror“). Dieser führt zudem Regie bei dem Film. Produziert wird „All of You“ von MRC:

Nach seiner gefeierten Weltpremiere beim Toronto International Film Festival 2024 und seiner Premiere beim BFI London Film Festival Anfang dieses Jahres wird „All of You“ im kommenden Jahr auf Apple TV+ zu sehen sein.

Als zwei beste Freunde auf einen spannenden neuen Test treffen, bei dem Seelenverwandte zusammengebracht werden, versuchen sie die nächsten zwölf Jahre, dem Drang zu widerstehen, die Wege, die ihr Leben genommen hat – Ehe, Kinder und Tragödie – zu unterbrechen, obwohl sie unleugbar das Gefühl haben, zusammenzugehören. In den Hauptrollen des Films sind Goldstein und Imogen Poots zu sehen, zusammen mit Steven Cree und Zawe Ashton.

Das Projekt stellt die jüngste Zusammenarbeit zwischen Apple und Goldstein dar, der als Co-Creator und ausführender Produzent der Emmy-nominierten Apple Original-Komödie „Shrinking“ fungiert und der Emmy-ausgezeichnete Star des globalen Phänomens „Ted Lasso“ ist, bei dem er auch als Co-Executive Producer und Autor fungiert.