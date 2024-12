CheapCharts ist seit über zehn Jahren aktiv und versorgt euch seitdem mit den besten Angeboten für Filme, TV-Serien und Musik. Nun haben die Entwickler ihrer App ein großes Redesign spendiert, diese noch übersichtlicher gestaltet und es einfacher gemacht, die besten digitalen Angebote zu finden.

CheapCharts: Digitalen Angebote für Filme, TV-Serien und Musik auf einen Blick

Es gibt nichts ärgerlicheres als ein Produkt zum „falschen Preis“ zu kaufen. Selbiges gilt natürlich auch für digitale Inhalte. Wäre es nicht schön, wenn es einen Benachrichtigungsdienst für digitale Medien (Musik, Filme, E-Books usw.) gäbe, der einen immer genau dann informiert, wenn der Lieblingstitel im Preis gefallen sind? Diese Arbeit übernimmt die CheapCharts-App für euch.

Bei CheapCharts handelt es sich um eine Dealplattform, die zunächst auf Musik ausgerichtet war. Allerdings ist das Portfolio schnell gewachsen, indem Filme, TV Serien, Hörbücher, Apps und Mac Apps ebenfalls hinzugekommen sind. Wir haben das große Redesign von CheapCharts zum Anlass genommen, um euch die App und ihre Verbesserungen etwas ausführlicher vorzustellen.

Zunächst einmal sorgt das brandneue Design für einen modernen Look und für ein noch intuitiveres und nutzerfreundlicheres Erlebnis. Über CheapCharts könnt ihr täglich die besten Deals auf Apple TV für Filme, TV-Serien und Bücher entdecken. Ihr könnt euch favorisierte Titel auf eurer Wunschliste speichern und direkt eine Nachricht erhalten, wenn der Preis fällt. So kauft ihr immer zum besten Preis und könnt euch für kleines Geld eine große Sammlung aufbauen. Spannend ist in diesem Zusammenhang auch die Preisverlauf-Anzeige. So erkennt ihr, ob ein Angebot wirklich günstig ist. Auf diese Art und Weise könnt ihr eine fundierte Kaufentscheidungen treffen.

In den Release-Notes heißt es

Willkommen zur brandneuen Version von CheapCharts! Es hat sich einiges getan, denn wir haben der App ein neues Design verpasst. Wir hoffen, dass euch die neue Version gefällt und ihr euch gut zurechtfindet, auch wenn ihr natürlich an das alte Design gewöhnt seid. Es wird ein paar Tage dauern, aber dann „läuft“ es, versprochen! Wir sind noch lange nicht fertig und arbeiten an weiteren Verbesserungen. In dieser Hinsicht würden wir uns über Feedback von euch freuen. Was gefällt euch, was nicht, was können wir besser machen?

Dies ist allerdings noch nicht alles. Stöbet durch von CheapCharts oder den von Nutzern erstellten thematischen Listen und entdeckt neue Titel. Sichert euch 4K-Filme für unschlagbare 3,99 Euro. Bei Apple bekommt ihr kostenfreie 4K-Upgrades eurer gekauften Filme, und mit CheapCharts erfährt ihr von jedem Upgrade.

CheapCharts ist kostenlos, ohne Werbung oder In-App-Käufe. Ihr könnt einfach die besten Deals finden, ohne zusätzliche Kosten. Neben der CheapCharts App könnt ihr euch auch bequem auf der CheapCharts-Webseite durch alle Deals klicken.