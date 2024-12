Apples Software-Updates sind in der Regel ein Grundpfeiler des iPhone-Erlebnisses. Sie bieten jedes Jahr neue, spannende Funktionen und Leistungssteigerungen. Laut Bloombergs Mark Gurman sorgt diesmal jedoch der langwierige Veröffentlichungszeitplan von iOS 18 dafür, dass sich die Entwicklung von iOS 19 verzögert.

iOS 18 ist noch in der Entwicklung

Bisher stellte Apple seine großen Software-Updates auf der WWDC im Juni vor und lieferte dann die fertige Version zusammen mit dem neuesten iPhone im September aus. Mit iOS 18 hat das Unternehmen jedoch einen gestaffelten Ansatz für die Einführung von Funktionen gewählt. Die schrittweise Einführung beschäftigt die Ingenieure auch noch lange nach der Markteinführung im September, denn die großen Updates werden bis iOS 18.4 fortgesetzt, das für das Frühjahr 2025 erwartet wird.

Das bedeutet, dass viele der versprochenen Apple Intelligence Funktionen erst mit der Zeit verfügbar sind. So wurde erst letzte Woche mit iOS 18.2 wieder ein neuer Schwung KI-Funktionen (außerhalb der EU) veröffentlicht. Weitere auf der WWDC24 angekündigte Neuerungen sind für kommende Updates wie iOS 18.3 und 18.4 geplant. Auch wenn die behutsame Staffelung der neuen Funktionen an sich nicht als negativ zu bewerten ist, so führt doch der erweiterte Zeitplan zu einem Dominoeffekt.

Was ist mit iOS 19?

Da Apples Softwareingenieure immer noch mit iOS 18 beschäftigt sind, verzögert sich die Entwicklung von iOS 19. Laut Gurman bedeutet diese Verzögerung, dass iOS 19 wahrscheinlich einem ähnlich gestaffelten Veröffentlichungsplan folgen wird. Auch wenn Apple zweifellos auf der WWDC25 eine Vielzahl von neuen Funktionen vorstellen wird, werden wir diese möglicherweise erst Monate (oder sogar ein Jahr) später auf dem iPhone nutzen können. Gurman schreibt auf X:

„Ich höre immer wieder, dass der schrittweise Rollout von Funktionen von iOS 18 auf iOS 18.4 zu Verzögerungen bei einigen für iOS 19 geplanten Funktionen führt. Das wird auch im nächsten Zyklus zu einem langfristigen Rollout von Funktionen führen. Die Ingenieure müssen an iOS 18 Projekten arbeiten, obwohl sie normalerweise bereits mit dem nächsten Betriebssystem beschäftigt wären.“

Eine neue Herangehensweise

Auch wenn es eine Umgewöhnung ist, die Einführung von Apples iOS 18 ist doch aufregender, als wir es von den Vorgängerversionen gewohnt sind. Apple hat mit iOS 18.0 eine wesentliche erste Version veröffentlicht, wobei Nutzer mit den Neuerungen von iOS 18.1 und Co. weiter auf Trab gehalten werden.

In den vergangenen Jahren wurde bei der großen iOS-Herbstveröffentlichung fast zu viel hinzugefügt, sodass einige der kleineren Änderungen und Updates untergingen. Die gestaffelte Veröffentlichung gibt jeder neuen Funktion mehr Raum, sich zu entfalten. So hat man das Gefühl, dass das iPhone öfter spannende Neuerungen erhält.

Leider geht der Effekt (zumindest für iOS 18) in der EU verloren, da regulatorische Hürden den Start von Apple Intelligence im großen Stil verzögern, sodass wir erst im April das umfangreiche KI-Paket erhalten.