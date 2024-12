Apples „Shot on iPhone“-Kampagne hat schon für so einige atemberaubende Bilder gesorgt und gezeigt, wozu die Kamera des iPhone imstande ist. Der Wohl beste Beweis für die Leistungsfähigkeit der iPhone-Kamera kommt jedoch nicht von Apple, sondern von dem Regisseur Danny Boyle, der seinen post-apokalyptischen Horrorfilm „28 Years Later“ komplett mit dem iPhone 15 Pro Max gedreht hat. Jetzt gibt es den offiziellen Trailer zum iPhone-Blockbuster.

„28 Years Later“ ab 20. Juni 2025 im Kino

„28 Years Later“ ist kein Hobby-Projekt – mit einem Budget von 75 Millionen Dollar führt der Film das Erbe seiner Vorgänger fort und setzt dabei auf modernste Mobiltechnologie für die Dreharbeiten. So wurde der britische Horrorfilm im Sommer mit dem iPhone 15 Pro Max als Hauptkamera und zusätzlichem Equipment wie Aluminiumkäfigen und Objektivaufsätzen gedreht.

Der erste Film der Reihe („28 Days Later“) wurde noch größtenteils in 480p-Standardauflösung mit einem Canon XL-1 gedreht – einem Camcorder, der Daten auf MiniDV-Bänder schreibt. Dies war zum Teil darauf zurückzuführen, dass komplexe Szenen in einem verlassenen Londoner Stadtzentrum in sehr kurzer Zeit gedreht werden mussten. Sperrige Kinokameras wären hier hinderlich gewesen.

Die „Shot-on-Digital“-Ästhetik wurde zu einem ikonischen Bestandteil der Film-Serie, sodass die Verwendung von iPhones für die Aufnahmen des neuesten Teils der Reihe eine Hommage an die Verwendung von Camcordern im Originalfilm zu sein scheint. Neben Boyle kehrt auch der Oscar-prämierte Kameramann des Originalfilms, Anthony Dod Mantle, zurück.

Natürlich ist „28 Years Later“ nicht der erste Film, der iPhones für die Aufnahmen einsetzt. Mehrere kleinere Filme wurden bereits mit iPhones gedreht, wie etwa „Tangerine“ (2015) von Sean Baker und „Unsane“ (2018) von Steven Soderbergh, aber diese Filme waren im Vergleich zum kommenden Boyle-Film Low-Budget-Titel.

„28 Years Later“ kommt am 20. Juni 2025 in die Kinos. Schon jetzt gibt es den Trailer zum Film: