Liegt bei euch ein Weihnachtsurlaub an? Eventuell unter Palmen? Oder geht es auf die Ski-Piste oder doch etwa zum Winter-Shopping nach New York? Auch im Ausland greifen wir regelmäßig zu unserem Smartphone. Mit Vodafone ist dies mit 5G mittlerweile in 93 Ländern möglich.

Vodafone: 5G-Roaming jetzt in 93 Ländern

Klappern gehört zum Handwerk. So bestätigt Vodafone, Roaming inzwischen für Vodafone-Kunden bei 516 Roaming-Partnern in über 200 Ländern möglich ist. In 186 Ländern kann auch im Ausland das Breitband-Netz LTE genutzt werden und in 93 Ländern können Vodafone-Kunden jetzt sogar mit dem Datenturbo 5G im mobilen Internet surfen. Kein anderer deutscher Mobilfunk-Anbieter bietet 5G-Roaming in so vielen Ländern an.

Neu hinzugekommen im Roaming-Netz von Vodafone sind die 5G-Netze in 15 Ländern wie Mauritius, Kolumbien, Sri Lanka, Guadeloupe, Gambia, Chile, und die Faröer-Inseln. Aber auch in beliebten Winter-Urlaubszielen der Deutschen wie Österreich, Schweiz, Italien, den Kanaren, den Malediven, der Dominikanischen Republik und den USA kann mit 5G gesurft werden.

Innerhalb der EU gilt das „Roam-Like-At-Home“-Prinzip. Alle Reisenden nutzen ihren deutschen Tarif auch im EU-Ausland. Telefonieren, SMS schreiben und die Nutzung mobiler Daten werden vom Ansatz her wie innerhalb Deutschlands berechnet. Für das Roaming außerhalb der EU können für viele Länder spezielle Reisepakete gebucht werden.